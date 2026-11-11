立院審查失智症基本法草案…上午僅通過法條名稱 首條條文朝野未達共識

立法院社會福利及衛生環境委員會今審查「失智症基本法草案」，但衛福部仍持續對於立法有所疑慮，未提出行政院版本。衛福部次長呂建德說，失智症在超高齡社會下已成為關注議題，但目前已有長照3.0、行政院長照推動小組提供失智症照顧，若針對失智症立法此例一開，恐有其他疾病可能跟進，呼籲立法必須謹慎。

今天會議中多數立委仍希望制定失智症相關法案，保障失智患者人權，不讓照顧服務斷鏈。立院衛環委員會於今天會議首先通過草案法條名稱為「失智症基本法」，至於第一條法條說明，因朝野立委未獲共識予以保留，其他法條明天繼續審查。

今天於委員會上，立委王育敏說，「失智症基本法」為失智患者家屬、民團殷殷期盼，而目前政府相關長照服務機制、作為，卻和家屬、民團的感受深深背離，且失智屬於跨部會議題，比失能者涉及的範圍更廣。如就有失智症長者到超商賣東西，但受制於認知障礙，有一些商品沒有結帳，最終走向司法途徑，這些都是需要解決的問題，而基本法可以明確制定應作為的事項。

「重點是現行關於失智症的作為，能不能接得住失智者？」立委林月琴說，目前國內失智症患者約近40萬人，人數只會愈來愈多，政府部門能不能因應，特別是年輕型失智者須及時診斷、了解，且失智相關照顧、服務等，非僅涉及衛福部單一部會，若藉由法規規定，各部門可以從預防、治療及後續照顧持續整合及統籌，不讓照顧服務斷鏈。

立委劉建國直說，失智症涉及疾病、病症等，呂建德次長是熟悉長照，但衛福部卻提到恐有其他疾病可能跟進，可是目前針對罕病、傳染病都有相關法規，若衛福部對於「失智症基本法」的「基本法」的字眼有疑慮，而名稱改為「條例」等，如此衛福部可以接受嗎？建議仍應朝向立法制定，以符合社會期待。

「失智症基本法有其必要性」，立委廖偉翔說，許多失智者造成全家對於失智的驚恐，目前作為已無法達到家屬的需求，呼籲盡速立法。立委邱慧洳說，衛福部以有其他疾病可能跟進為由，拒絕制定「失智症基本法」，這是轉移及模糊焦點，失智相關照顧等散落在各處法規、缺乏整合，「失智症基本法」制定有其必要性，以整合點線面各方面。

立委黃秀芳則說，失智症患者愈來愈多，衛福部應將目前做法與「失智症基本法草案」版本比較，對於法條的名稱都可以討論。立委楊曜則說，疾病分類愈來愈細，若每種疾病都要立法，法令恐多如牛毛，無法執行，失智症是即將面臨的重大疾病，但與立法是兩件事。