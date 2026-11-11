糖尿病、洗腎又心衰竭？ 成大醫院研究揭GLP-1藥物降低心血管風險

腎臟衰竭患者若同時合併心臟衰竭，治療難度恐提高。成大醫院CKM糖心腎研究團隊分析全球2776名糖尿病、末期腎病合併心臟衰竭患者，發現使用GLP-1受體促效劑（俗稱瘦瘦針）者，發生心肌梗塞、缺血性中風、心跳停止及心臟衰竭惡化的整體風險，較使用另一類降血糖藥物者低約28%，研究成果已發表在國際期刊。

成大醫院腎臟科教授宋俊明表示，台灣目前約有10萬名患者接受透析治療，透析患者常同時患有糖尿病及心血管疾病，除定期洗腎外，也須嚴格控制水分、血壓及體重，一旦合併心臟衰竭，可能因體內水分無法排出，導致水腫、呼吸困難，嚴重甚至引發肺水腫，增加住院風險。

宋俊明指出，近年GLP-1受體促效劑除具有控制血糖、體重效果外，也逐漸展現心血管保護潛力，但對已進入透析階段的末期腎病患者，相關療效仍缺乏足夠研究，因此團隊進一步探討這類藥物是否也能降低高風險患者的心血管事件。

他說，研究團隊利用全球大型電子病歷資料庫TriNetX，分析2776名糖尿病、末期腎病合併心臟衰竭患者，比較使用GLP-1受體促效劑與另一類降血糖藥物的患者預後，結果發現前者心血管不良事件整體風險降低約28%。

腎臟科醫師余志恆提到，對這類患者而言，治療不只是控制血糖，更重要的是降低心臟病發作及心臟衰竭惡化風險，但該研究屬於電子病歷資料分析，仍須透過後續臨床試驗確認藥物療效與安全性，患者應與醫療團隊討論適合的治療方式。