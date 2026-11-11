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台灣首例！因瘦瘦針失明申請藥害救濟 食藥署曝理賠關鍵

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FDA示警瘦瘦針至失明風險 醫：別恐慌停藥、出現2症狀快就醫

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師呼籲，面對藥物安全警訊，最重要的是提高警覺、及早辨識異常症狀，而不是擔心罕見副作用，就放棄原本有效的治療。聯合報系資料照
醫師呼籲，面對藥物安全警訊，最重要的是提高警覺、及早辨識異常症狀，而不是擔心罕見副作用，就放棄原本有效的治療。聯合報系資料照

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑類藥物，近年廣泛用於糖尿病治療及體重控制，但近期視神經病變風險引發關注。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，相關警訊值得重視，但目前研究結果尚未完全一致，藥物與視神經病變之間的因果關係仍待釐清，民眾不必過度恐慌，更不要因為看到新聞就自行停藥，以免影響血糖控制。

歐弘毅指出，這次受到關注的是「非動脈炎性前部缺血性視神經病變」（NAION），主要因供應視神經的血液循環不足，造成視神經受損，嚴重時可能導致視力永久受損。患者常見症狀包括單眼突然視力模糊、視野缺損，而且通常不會疼痛，因此容易忽略。

對於民眾擔心使用瘦瘦針可能增加失明風險，歐弘毅強調，現有研究顯示，這類視神經病變發生率相當低，而且不同研究的結果並不完全一致，仍須進一步釐清藥物使用與疾病發生的關聯，以及其他可能影響風險的因素。

歐弘毅表示，部分研究觀察到使用相關藥物者的NAION發生率較高，但不能直接認定是藥物造成。因為使用者除了糖尿病患者，也包括肥胖族群，而糖尿病、高血壓及其他心血管代謝疾病，本身就可能與視神經血液循環異常有關，研究必須進一步排除這些干擾因素，才能更準確評估藥物風險。

「需要重視，但不要過度恐慌。」歐弘毅強調，GLP-1受體促效劑對許多患者具有重要治療價值，除了協助控制血糖及體重，部分藥物也已證實具有降低心血管事件、保護腎臟等效益，部分藥物對特定脂肪肝疾病患者亦有治療價值。

歐弘毅提醒，使用這類藥物的民眾，如果突然出現單眼看不清楚、視野缺了一塊，即使眼睛完全不痛，也應立即就醫，接受眼科專業檢查，釐清是否為缺血性視神經病變或其他急性眼疾。民眾應與醫師充分討論個人疾病狀況、用藥必要性及潛在風險，再決定是否調整治療，避免延誤治療。

至於糖尿病患者擔心用藥安全，甚至希望換藥，歐弘毅表示，可以與醫師討論其他治療選擇，但不建議自行停藥。尤其部分患者因血糖控制不佳，或合併心血管、腎臟疾病，經醫師評估後才使用這類藥物，貿然停藥可能失去原有治療效益。

瘦瘦針 恐慌 FDA

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