核電公投辯論明登場 反核團體駁謠言 要鄭麗文出來戰

核電公投第一場辯論明（12）日登場。全國廢核行動平台等多個民團今召開記者會，除呼籲民眾在選舉日領取公投票，並在核能公投投下「不同意」票，也高喊「破解核電謠言，鄭麗文出來戰」，要求國民黨主席鄭麗文站出來辯論能源政策，不要只是不負責任地以公投進行政治動員。

全國廢核行動平台發言人、核能公投反方辦事處發起人崔愫欣說，去年核三公投已花費10億元，今年又投入8億元，耗費大量公共資源，讓台灣真正需要面對的能源政策討論一再延宕。尤其，近日國民黨大手筆推出多波公投AI短片，透過網路社群、公車廣告、大型看板及選舉造勢宣傳公投，但這些宣傳卻是以誇張、煽動的手法發布錯誤資訊，企圖誤導民眾。

地球公民基金會發言人、公投發表會反方代表鄧宇佑說，這已是8年來第4次核電相關公投，前兩次都被否決，卻堅持綁大選，換個主題一投再投，政治操作議題明顯。他批評，國民黨迴避核心問題，讓這次公投淪為鄭麗文的政治表演，他呼籲鄭麗文親自出席公投意見發表會，為自己的政治主張辯護。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅提醒，近來社群媒體流傳建議反核者「不領公投票」的訊息，宣稱不領票，就是不幫藍白的核電公投湊票，但事實上，公投通過必須要有效同意票達「投票權人總額」4分之1以上，而且有效同意票數多於不同意票。當公投綁大選，投票率門檻容易跨過，通過與否就在於同意、不同意票數，因此呼籲反對核電公投的民眾，堅定投下不同意票。

台灣環境保護聯盟理事長謝志誠則說，擁核人士宣稱沒有核電就會缺電，但台灣自2025年5月進入非核家園以來，並未出現缺電危機，他也強調台灣經濟發展不是只能靠核電，核電占比逐年下降，這兩年占比為零，經濟成長率卻創下近30年新高。

環境法律人協會理事、律師丁俊和說，討論核電前，必須先回答核廢料處置問題。台灣使用核電40多年，累積超過2萬1000束用過核子燃料，至今仍暫存各核電廠，當既有核廢料無法妥善處理，不應該再製造更多，把風險與責任丟給下一代承擔。