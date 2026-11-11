快訊

MLB／分析金鶯簽下曾峻岳可能性 美媒：有機會成為璞玉

羅大佑點名「沒有下一代」 蔡英文：我用盡全力守護台灣每個孩子

台灣首例！因瘦瘦針失明申請藥害救濟 食藥署曝理賠關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

核電公投辯論明登場 反核團體駁謠言 要鄭麗文出來戰

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
全國廢核行動平台等多個民團今召開記者會，高喊「破解核電謠言，鄭麗文出來戰」，要求國民黨主席鄭麗文站出來辯論能源政策，不要散播錯誤資訊，企圖誤導民眾。記者曾原信／攝影
全國廢核行動平台等多個民團今召開記者會，高喊「破解核電謠言，鄭麗文出來戰」，要求國民黨主席鄭麗文站出來辯論能源政策，不要散播錯誤資訊，企圖誤導民眾。記者曾原信／攝影

核電公投第一場辯論明（12）日登場。全國廢核行動平台等多個民團今召開記者會，除呼籲民眾在選舉日領取公投票，並在核能公投投下「不同意」票，也高喊「破解核電謠言，鄭麗文出來戰」，要求國民黨主席鄭麗文站出來辯論能源政策，不要只是不負責任地以公投進行政治動員。

全國廢核行動平台發言人、核能公投反方辦事處發起人崔愫欣說，去年核三公投已花費10億元，今年又投入8億元，耗費大量公共資源，讓台灣真正需要面對的能源政策討論一再延宕。尤其，近日國民黨大手筆推出多波公投AI短片，透過網路社群、公車廣告、大型看板及選舉造勢宣傳公投，但這些宣傳卻是以誇張、煽動的手法發布錯誤資訊，企圖誤導民眾。

地球公民基金會發言人、公投發表會反方代表鄧宇佑說，這已是8年來第4次核電相關公投，前兩次都被否決，卻堅持綁大選，換個主題一投再投，政治操作議題明顯。他批評，國民黨迴避核心問題，讓這次公投淪為鄭麗文的政治表演，他呼籲鄭麗文親自出席公投意見發表會，為自己的政治主張辯護。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅提醒，近來社群媒體流傳建議反核者「不領公投票」的訊息，宣稱不領票，就是不幫藍白的核電公投湊票，但事實上，公投通過必須要有效同意票達「投票權人總額」4分之1以上，而且有效同意票數多於不同意票。當公投綁大選，投票率門檻容易跨過，通過與否就在於同意、不同意票數，因此呼籲反對核電公投的民眾，堅定投下不同意票。

台灣環境保護聯盟理事長謝志誠則說，擁核人士宣稱沒有核電就會缺電，但台灣自2025年5月進入非核家園以來，並未出現缺電危機，他也強調台灣經濟發展不是只能靠核電，核電占比逐年下降，這兩年占比為零，經濟成長率卻創下近30年新高。

環境法律人協會理事、律師丁俊和說，討論核電前，必須先回答核廢料處置問題。台灣使用核電40多年，累積超過2萬1000束用過核子燃料，至今仍暫存各核電廠，當既有核廢料無法妥善處理，不應該再製造更多，把風險與責任丟給下一代承擔。

核電公投首場辯論會明天舉辦，全國廢核行動平台等多個民團今呼籲民眾投下「不同意票」。記者曾原信／攝影
核電公投首場辯論會明天舉辦，全國廢核行動平台等多個民團今呼籲民眾投下「不同意票」。記者曾原信／攝影

核電 反核 公投

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／扮印太穩定力量 賴總統國慶演說：打造山巔之城

防AI深偽影響選舉 中選會推4支短影音、提醒11／28提早投票

台中市長選舉人數237萬人 全市設1980處投開票所

加州富豪稅公投為何遭否決 透視史上最貴選戰

相關新聞

首例因瘦瘦針失明申請藥害救濟個案曝！食藥署：涉適應症外使用須釐清

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今天指出，一名病人日前使用瘦瘦針「胰妥讚」減重竟突發失明，但申請藥害救濟至今未獲回音，還被衛福部質疑為何用藥？對此，衛福部食藥署藥品組組長林意筑指出，病人在今年3月申請藥害救濟，為全台首例GLP-1用藥後失明申請藥害救濟案件，全案目前仍在審議中。截至目前，累計12件GLP-1用藥後眼睛相關不良反應。

患者打瘦瘦針失明！蘇一峰通報藥害事件 反遭食藥署質疑「為何用藥？」

美國食藥局（FDA）近期發布警訊，俗稱瘦瘦針的「GLP-1受體促效劑藥品」恐有失明風險，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，他曾在今年3月通報全國首例使用瘦瘦針後失明案例，該病人原先因肺阻塞在他門診就醫，後續自費使用胰妥讚減重，某天卻突發失明，他協助病人申請藥害救濟，卻收到食藥署來問，質疑「為何用藥？用合理劑量為何失明？」

FDA示警瘦瘦針至失明風險 醫：別恐慌停藥、出現2症狀快就醫

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑類藥物，近年廣泛用於糖尿病治療及體重控制，但近期視神經病變風險引發關注。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，相關警訊值得重視，但目前研究結果尚未完全一致，藥物與視神經病變之間的因果關係仍待釐清，民眾不必過度恐慌，更不要因為看到新聞就自行停藥，以免影響血糖控制。

男過30歲親密行為易斷電？醫揭3大肌群每年萎縮2％ 不練真的會退化

過了30歲，常在親密時刻感到力不從心、甚至頻頻「中途斷電」嗎？許多男性常將晨勃減少、硬度不足或尿不乾淨等狀況，歸咎於「工作太累、壓力太大」，但泌尿科醫師指出，問題可能出在骨盆底的肌力流失。若未刻意鍛鍊，主宰男性戰力的3大關鍵肌群，正以每年約2%的速度默默萎縮。

中山附醫55歲心臟名醫莊維元猝逝 醫護追悼：撐起ICU的大樹倒了

55歲的台中心臟內科名醫、中山醫學大學附設醫院第二加護病房專任主治醫師莊維元驚傳本月1日猝逝，多名同事、好友紛紛在網路PO文悼念，「撐起整個ICU大樹悄悄倒下」、「想念大莊發的泡麵，再也吃不到了」。對此，中山附醫表示，本院全體同仁深感哀痛與不捨，並向家屬表達誠摯慰問。院方將視家屬需求，提供必要協助與關懷。

五股交流道北入匝道明正式通車 台65線北上車流直上國1省12分鐘

五股交流道北入匝道明天正式通車，台65線北上車輛可直接銜接國1，尖峰行車時間從約15分鐘縮短至3分鐘，節省12分鐘。高公局表示五股交流道整體改善工程總經費48.67億，新北市負擔5.68億，中央負擔42.99億，展現中央地方攜手合作改善交通的成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。