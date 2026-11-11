首例因瘦瘦針失明申請藥害救濟個案曝！食藥署：涉適應症外使用須釐清

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今天指出，一名病人日前使用瘦瘦針「胰妥讚」減重竟突發失明，但申請藥害救濟至今未獲回音，還被衛福部質疑為何用藥？對此，衛福部食藥署藥品組組長林意筑指出，病人在今年3月申請藥害救濟，為全台首例GLP-1用藥後失明申請藥害救濟案件，全案目前仍在審議中。截至目前，累計12件GLP-1用藥後眼睛相關不良反應。

林意筑表示，藥害救濟基金會3月底接獲民眾申請，歷經補件程序後4月底正式成案，申請人主張使用胰妥讚藥物治療肥胖，疑發生右眼中風失明等嚴重不良反應，病歷資料匯整後，曾於10月底提送藥害救濟審議委員會討論，於11月分發函要求醫療機構回應「重要疑義」，釐清開立藥品原因、用法用量等，待取得回應後，將再次提送審議會審議，盡快向民眾回覆。

食藥署統計，截至今年11月5日為止，共計接獲314件疑似使用GLP-1藥物不良反應通報案件，其中屬於眼部相關疾病者共12件，僅1件明確通報為非動脈炎性前部缺血性視神經病變（NAION）。林意筑指出，本案也是GLP-1相關藥物核准至今，首例因用藥後失明申請藥害救濟案件，經審議會討論，因胰妥讚適應症僅限糖尿病治療，本案疑似涉及適應症外使用，用藥目的等將是理賠關鍵。

林意筑指出，依「藥害救濟」法第13條第8款，病人在符合藥品許可證適應症情況下發生用藥不良事件，才可申請藥害救濟，但同時也保有彈性，如基於醫學原理、學理上主張用藥適當性，則不在此限，為此，釐清其診斷依據、劑量調整情形等至為關鍵。

食藥署提醒醫師，處方藥品應審慎評估病人健康狀況、用藥必要性及可能風險，並充分告知及持續追蹤；民眾用藥期間如出現視力突然下降或視力迅速惡化等症狀，應立即就醫。