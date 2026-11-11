快訊

MLB／分析金鶯簽下曾峻岳可能性 美媒：有機會成為璞玉

羅大佑點名「沒有下一代」 蔡英文：我用盡全力守護台灣每個孩子

台灣首例！因瘦瘦針失明申請藥害救濟 食藥署曝理賠關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

首例因瘦瘦針失明申請藥害救濟個案曝！食藥署：涉適應症外使用須釐清

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署藥品組組長林意筑指出，病人是在3月申請藥害救濟，為全台首例GLP-1用藥後失明申請藥害救濟案件，全案目前仍在審議中。聯合報系資料照
衛福部食藥署藥品組組長林意筑指出，病人是在3月申請藥害救濟，為全台首例GLP-1用藥後失明申請藥害救濟案件，全案目前仍在審議中。聯合報系資料照

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今天指出，一名病人日前使用瘦瘦針「胰妥讚」減重竟突發失明，但申請藥害救濟至今未獲回音，還被衛福部質疑為何用藥？對此，衛福部食藥署藥品組組長林意筑指出，病人在今年3月申請藥害救濟，為全台首例GLP-1用藥後失明申請藥害救濟案件，全案目前仍在審議中。截至目前，累計12件GLP-1用藥後眼睛相關不良反應。

林意筑表示，藥害救濟基金會3月底接獲民眾申請，歷經補件程序後4月底正式成案，申請人主張使用胰妥讚藥物治療肥胖，疑發生右眼中風失明等嚴重不良反應，病歷資料匯整後，曾於10月底提送藥害救濟審議委員會討論，於11月分發函要求醫療機構回應「重要疑義」，釐清開立藥品原因、用法用量等，待取得回應後，將再次提送審議會審議，盡快向民眾回覆。

食藥署統計，截至今年11月5日為止，共計接獲314件疑似使用GLP-1藥物不良反應通報案件，其中屬於眼部相關疾病者共12件，僅1件明確通報為非動脈炎性前部缺血性視神經病變（NAION）。林意筑指出，本案也是GLP-1相關藥物核准至今，首例因用藥後失明申請藥害救濟案件，經審議會討論，因胰妥讚適應症僅限糖尿病治療，本案疑似涉及適應症外使用，用藥目的等將是理賠關鍵。

林意筑指出，依「藥害救濟」法第13條第8款，病人在符合藥品許可證適應症情況下發生用藥不良事件，才可申請藥害救濟，但同時也保有彈性，如基於醫學原理、學理上主張用藥適當性，則不在此限，為此，釐清其診斷依據、劑量調整情形等至為關鍵。

食藥署提醒醫師，處方藥品應審慎評估病人健康狀況、用藥必要性及可能風險，並充分告知及持續追蹤；民眾用藥期間如出現視力突然下降或視力迅速惡化等症狀，應立即就醫。

瘦瘦針 失明 藥害救濟 食藥署

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

患者打瘦瘦針失明！蘇一峰通報藥害事件 反遭食藥署質疑「為何用藥？」

美國FDA要求瘦瘦針產品全數加註失明警訊 食藥署：啟動安全性再評估

瘦瘦針恐增罕見視神經病變風險 美FDA令藥廠加警語

「小鳥藥粉」灑在地瓜球給客人吃！ 食藥署：恐導致嗆咳 衛生局要查了

相關新聞

首例因瘦瘦針失明申請藥害救濟個案曝！食藥署：涉適應症外使用須釐清

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今天指出，一名病人日前使用瘦瘦針「胰妥讚」減重竟突發失明，但申請藥害救濟至今未獲回音，還被衛福部質疑為何用藥？對此，衛福部食藥署藥品組組長林意筑指出，病人在今年3月申請藥害救濟，為全台首例GLP-1用藥後失明申請藥害救濟案件，全案目前仍在審議中。截至目前，累計12件GLP-1用藥後眼睛相關不良反應。

患者打瘦瘦針失明！蘇一峰通報藥害事件 反遭食藥署質疑「為何用藥？」

美國食藥局（FDA）近期發布警訊，俗稱瘦瘦針的「GLP-1受體促效劑藥品」恐有失明風險，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，他曾在今年3月通報全國首例使用瘦瘦針後失明案例，該病人原先因肺阻塞在他門診就醫，後續自費使用胰妥讚減重，某天卻突發失明，他協助病人申請藥害救濟，卻收到食藥署來問，質疑「為何用藥？用合理劑量為何失明？」

FDA示警瘦瘦針至失明風險 醫：別恐慌停藥、出現2症狀快就醫

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑類藥物，近年廣泛用於糖尿病治療及體重控制，但近期視神經病變風險引發關注。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，相關警訊值得重視，但目前研究結果尚未完全一致，藥物與視神經病變之間的因果關係仍待釐清，民眾不必過度恐慌，更不要因為看到新聞就自行停藥，以免影響血糖控制。

男過30歲親密行為易斷電？醫揭3大肌群每年萎縮2％ 不練真的會退化

過了30歲，常在親密時刻感到力不從心、甚至頻頻「中途斷電」嗎？許多男性常將晨勃減少、硬度不足或尿不乾淨等狀況，歸咎於「工作太累、壓力太大」，但泌尿科醫師指出，問題可能出在骨盆底的肌力流失。若未刻意鍛鍊，主宰男性戰力的3大關鍵肌群，正以每年約2%的速度默默萎縮。

中山附醫55歲心臟名醫莊維元猝逝 醫護追悼：撐起ICU的大樹倒了

55歲的台中心臟內科名醫、中山醫學大學附設醫院第二加護病房專任主治醫師莊維元驚傳本月1日猝逝，多名同事、好友紛紛在網路PO文悼念，「撐起整個ICU大樹悄悄倒下」、「想念大莊發的泡麵，再也吃不到了」。對此，中山附醫表示，本院全體同仁深感哀痛與不捨，並向家屬表達誠摯慰問。院方將視家屬需求，提供必要協助與關懷。

五股交流道北入匝道明正式通車 台65線北上車流直上國1省12分鐘

五股交流道北入匝道明天正式通車，台65線北上車輛可直接銜接國1，尖峰行車時間從約15分鐘縮短至3分鐘，節省12分鐘。高公局表示五股交流道整體改善工程總經費48.67億，新北市負擔5.68億，中央負擔42.99億，展現中央地方攜手合作改善交通的成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。