強化臨床價值評估 中研院院士、前台大校長楊泮池出任藥業技術總顧問

台灣醫療體系面臨健保藥價、藥品供應與臨床需求等多重挑戰，如何在有限的健保資源下，提供品質可靠、價格合理且供應穩定的藥品，已成醫界、藥界關注的課題。致力引進符合歐盟藥品優良製造規範（EU-GMP）的學名藥及特色藥品的「德沃力」宣布，延攬中央研究院院士、前國立台灣大學校長楊泮池教授擔任技術總顧問。

楊泮池院士長期投入肺癌基因體學與精準醫療研究，歷任臺大醫院內科部主任、副院長、臺大醫學院院長及國立臺灣大學校長，兼具臨床研究與醫療機構治理經驗。

楊泮池表示，藥品的價值不僅在於價格與供應，更重要的是能否回應病人的治療需求。期待運用過去的臨床與研究經驗，協助德沃力評估具有實際醫療價值的藥品，促進台灣及亞洲病人的用藥可近性。

「德沃力」執行長許建恩表示，未來將借重楊院士在臨床醫學、轉譯研究及醫療機構管理的深厚經驗，強化產品引進的臨床價值評估、醫學事務與學術合作，使產品布局更貼近病人及醫療機構的實際需求。

藥品短缺已是全球關注議題，政府近年將「藥品穩定供應」等議題提升至國家安全與「全社會防衛韌性」層級，過去被動的「缺藥通報與事後調度」，轉向結合資料治理、在地自製與戰略儲備的「事前主動預警與全鏈韌性整備」。

今年起實施為期四年的「國家藥物韌性整備計畫」（民國115–118年），行政院核定總預算240億元， 涵蓋「國產在地自製」等五大行動方針，另積極推動「多元原料來源」（Multi-sourcing），加速原料藥新增來源之查驗登記與審查流程，鼓勵本土藥廠建立第二、第三海外備援供應地或採用國產原料藥，降低地緣政治造成的斷鏈風險。

然現實狀況為中國早已主導全球大宗化學合成原料藥、抗生素原料及基礎化學原料，現階段我國逾八成原料藥仰賴進口，以中國大陸、印度為主，一般預估來自中國的原料藥成分占比超過五成之多，為此，衛福部希望透過「國產在地自製」政策，解決原料藥過度仰賴進口的困境，短期內恐難收成效。

許建恩表示，楊院士對病人需求的理解以及嚴謹的科學精神，與「德沃力」重視臨床價值的理念一致。相信楊院士加入團隊後，將有助德沃力於在產品選擇、醫學溝通與專業合作上建立更扎實的基礎。

許建恩強調，未來將更積極與國際藥廠合作，讓台灣及亞洲地區等病人使用符合歐盟 GMP 標準、價格合理的高品質學名藥，降低藥品短缺風險，為我國政府藥品韌性政策而努力。

許建恩指出，「德沃力」將持續深化與國際藥廠的合作，以「歐盟品質、供應鏈韌性、合理價格」為核心，聚焦具有臨床需求的學名藥及特色藥品，並透過多元供應來源提升供應彈性。未來將以台灣為首要商業化市場，逐步拓展馬來西亞及其他東協市場，朝區域醫藥供應與合作平台發展。