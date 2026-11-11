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空品預報升級 新增隔日上、下午預報 最長延伸至第4天

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
空品預報升級，新增上下半天預報。圖／環境部提供
空品預報升級，新增上下半天預報。圖／環境部提供

為提升空氣品質預報精準度，環境部升級空品預報服務，新增隔日上、下半天預報，並將預報延長至第4天。環境部表示，以整日空氣品質指標（AQI）進行預報雖能掌握整體趨勢，但較難反映一天之中不同時段的變化，此次升級可讓民眾及相關單位「看得更細、看得更遠」，及早安排活動或規畫應變措施。

環境部說，將以現行整日空品預報為基礎，新增隔日上、下半天預報，將隔日預報的時間解析度由24小時細化為12小時，民眾除了能掌握哪一天空品可能不佳，還能進一步瞭解需要特別留意的時段。同時，空品預報由未來3天延長至第4天，讓學校及相關單位提早掌握空品變化趨勢，增加活動安排與應變作業的彈性。

環境部表示，此次預報升級有助於實務應用效益，在校園及敏感族群防護方面，學校可參考上、下半天預報彈性調整體育課或戶外活動時段，敏感族群也可據以安排外出行程，降低在空品不佳時段的暴露風險。在地方應變方面，各地環保局可運用第4天預報提前評估應變需求，預先規畫汙染源稽查、道路洗掃等措施，再搭配半天預報掌握空品變化，適時加強或調整應變作為。

民眾及相關單位可透過「空氣品質監測網」（ https://airtw.moenv.gov.tw/ ）或「環境即時通」手機App，查詢最新空氣品質預報資訊。

空品 空氣品質 環境部

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