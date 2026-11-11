打破長年謎題！中研院首度破解：植物葉片呼吸的秘密藏在「細胞核」

葉片上的氣孔是植物吸入二氧化碳–進行光合作用，以及蒸散水氣–調節水分利用的重要構造，氣孔數量多寡直接影響植物的固碳能力與水分利用效率。但氣孔數量是如何被調控的呢？中研院最新研究指出，答案竟然是藏在細胞核裡。

中研院植物暨微生物學研究所副研究員何金敏領軍的研究團隊，近期取得重要突破，首度證實有一種關鍵蛋白質HDL，能調控細胞核內的染色質結構，進而影響細胞增生與分化的平衡，以及氣孔與葉毛的生成數量。此一研究揭示了細胞核內部的染色質組織如何影響葉片細胞的發育，並為未來探索植物環境適應機制提供新的研究方向。研究成果已發表於「自然通訊(Nature Communications)」。

植物葉表有一群特殊的基底前驅細胞，具有極高的發育彈性。它們可以選擇「繼續分裂」產生氣孔前驅細胞，或是「停止分裂」轉向分化為一般的表皮細胞或葉毛。但植物到底如何做出這個選擇，一直是生物學上待解答的謎題。

何金敏表示，研究團隊起初只是想了解葉片表面的細胞，是如何決定下一步要分裂還是分化，「沒想到一路追根究柢，發現答案竟然與細胞核深處染色質的排列方式密不可分。」

研究團隊發現缺少HDL的植物，細胞核內的染色質組織改變且基因活動降低，導致細胞分裂次數減少、多倍體細胞比例增加；此外，葉片出現氣孔變少、葉毛增多的現象。

進一步追究HDL如何影響細胞命運，研究團隊觀察到HDL分布於細胞核內染色質「活化」與「抑制」區域的交界處，彷彿扮演協調者的角色，協助維持兩種染色質的狀態。

為了釐清HDL如何在細胞核層次影響葉片細胞發育，研究團隊結合植物發育生物學、細胞生物學、表觀遺傳學及基因體學等跨領域專長，深入觀察染色體在細胞核中的空間組織，並解析全基因體染色質變化。研究團隊發現，HDL並非只調控單一發育基因的表現，而是透過協調染色質組織與基因活動，影響細胞「增生」與「分化」之間的平衡，進而改變氣孔與葉毛的形成。

這項發現成功串連了「染色質架構－細胞命運－葉片發育」的完整脈絡，證實HDL是影響植物細胞生長的關鍵底層角色，也解答了科學界長久以來的謎題—幹細胞究竟如何決定持續分裂或進入分化，為未來從細胞核微觀結構探索植物發育，開拓了全新視野。