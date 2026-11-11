中山附醫55歲心臟名醫莊維元猝逝 醫護追悼：撐起ICU的大樹倒了

55歲的台中心臟內科名醫、中山醫學大學附設醫院第二加護病房專任主治醫師莊維元驚傳本月1日猝逝，多名同事、好友紛紛在網路PO文悼念，「撐起整個ICU大樹悄悄倒下」、「想念大莊發的泡麵，再也吃不到了」。對此，中山附醫表示，本院全體同仁深感哀痛與不捨，並向家屬表達誠摯慰問。院方將視家屬需求，提供必要協助與關懷。

中山附醫說明，至於莊維元離世原因及是否接種流感疫苗，涉及個人醫療隱私，對於網路流傳有關流感併發心肌炎等說法，院方不便臆測或評論。感謝各界關心，也懇請外界尊重家屬隱私。

根據中山附醫官網，莊維元畢業於中山醫學大學醫學系，並取得醫學研究所碩士學位，歷任內科部住院醫師、住院總醫師、心臟內科研究醫師及主治醫師，擔任第二加護病房專任主治醫師。專長涵蓋高血壓、糖尿病、高血脂、冠狀動脈疾病、心肌梗塞、心律不整、心臟衰竭，以及心導管介入治療、血管支架置放與心血管重症醫學。長年投入心臟重症照護，成為醫療團隊倚重的核心成員。

莊維元的同事PO文追悼，莊維元是「CCU（冠狀動脈加護病房或心血管加護病房）的台柱」，總能給工作夥伴安定力量；「像是一顆大樹，撐起整個ICU」，卻突然離開；「想念大莊發的泡麵，再也吃不到了」、「才向你請教肺動脈栓塞，你也回文了，怎麼現在人卻沒了。」

也有病患留言「想念大莊醫師在診間的笑容」、「有問必答的良醫」，也有網友感嘆「醫師照顧病人，自己卻好像過得很不健康」、「安息了，謝謝鞠躬盡瘁照顧我們的你。」