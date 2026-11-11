快訊

MLB／分析金鶯簽下曾峻岳可能性 美媒：有機會成為璞玉

羅大佑點名「沒有下一代」 蔡英文：我用盡全力守護台灣每個孩子

台灣首例！因瘦瘦針失明申請藥害救濟 食藥署曝理賠關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

氣溫降眼睛也變乾 醫提醒長期使用涼感眼藥水恐有副作用 應加強睡眠

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
馬偕醫院眼科主治醫師周宜德表示，秋冬氣候變化可能加重乾眼症症狀，但應避免長期使用含薄荷、血管收縮劑及多種複方成分的涼感眼藥水，以免增加眼睛負擔。示意圖。圖／123RF
馬偕醫院眼科主治醫師周宜德表示，秋冬氣候變化可能加重乾眼症症狀，但應避免長期使用含薄荷、血管收縮劑及多種複方成分的涼感眼藥水，以免增加眼睛負擔。示意圖。圖／123RF

近日氣溫驟降，除了皮膚容易乾燥，眼睛也可能出現乾澀不適。馬偕醫院眼科主治醫師周宜德表示，秋冬氣候變化可能加重乾眼症症狀，建議民眾加強眼睛保濕，適度熱敷、維持充足睡眠，若有乾澀情形，可先使用不含防腐劑的人工淚液緩解；但應避免長期使用含薄荷、血管收縮劑及多種複方成分的涼感眼藥水，以免增加眼睛負擔。

周宜德說明，乾眼症過去多見於年長者，但隨著民眾使用手機、電腦等3C產品的時間增加，年輕族群也愈來愈常見。主要原因是專注觀看螢幕時，眨眼次數會減少，使淚液無法均勻分布在眼球表面，蒸發速度增加，進而引發乾澀不適。

秋冬季節變化也會加劇乾眼症，周怡德說，最基本的方式就是加強眼睛保濕，天氣轉冷時，也可以適度熱敷眼睛，有助於改善眼部發炎情形。此外，睡眠品質也相當重要，若經常失眠或睡眠不足，隔天乾眼症狀可能更加明顯，形成惡性循環。

不過，選擇眼藥水時應特別留意成分，周宜德提醒，部分民眾喜歡使用日本常見的涼感眼藥水，因為點完後眼睛有清涼感，但這類產品可能含有薄荷、血管收縮劑及多種複方成分，部分也含防腐劑，若長期當成人工淚液使用，可能產生副作用，不建議作為日常保濕用品。

周宜德說，若需要經常使用人工淚液，建議優先選擇不含防腐劑的單支拋棄式產品，而乾眼症並非只有單一類型，淚液主要由油脂層、水液層及黏液層組成，因此可分為缺水型、缺油型等不同狀況，治療方式也有所差異。

若民眾經過休息、熱敷及使用人工淚液後，乾澀仍未改善，建議至眼科就醫，周宜德建議，可透過相關檢查分析淚液狀態，確認是哪一層出現問題，再選擇適合的人工淚液或治療方式，避免自行購買眼藥水長期使用，反而延誤治療。

眼睛 氣溫 睡眠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

冬天眼睛乾澀刺痛、睜不開 醫揭5大護眼法 切忌「此舉動」防細菌感染

烏來瀑布遊客遭蜂螫 醫提醒無症狀也應就醫評估

嘴唇冒出黑紫色斑塊久久不退 醫揭「靜脈湖」作祟 這些變化要當心

美國FDA要求瘦瘦針產品全數加註失明警訊 食藥署：啟動安全性再評估

相關新聞

首例因瘦瘦針失明申請藥害救濟個案曝！食藥署：涉適應症外使用須釐清

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰今天指出，一名病人日前使用瘦瘦針「胰妥讚」減重竟突發失明，但申請藥害救濟至今未獲回音，還被衛福部質疑為何用藥？對此，衛福部食藥署藥品組組長林意筑指出，病人在今年3月申請藥害救濟，為全台首例GLP-1用藥後失明申請藥害救濟案件，全案目前仍在審議中。截至目前，累計12件GLP-1用藥後眼睛相關不良反應。

患者打瘦瘦針失明！蘇一峰通報藥害事件 反遭食藥署質疑「為何用藥？」

美國食藥局（FDA）近期發布警訊，俗稱瘦瘦針的「GLP-1受體促效劑藥品」恐有失明風險，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，他曾在今年3月通報全國首例使用瘦瘦針後失明案例，該病人原先因肺阻塞在他門診就醫，後續自費使用胰妥讚減重，某天卻突發失明，他協助病人申請藥害救濟，卻收到食藥署來問，質疑「為何用藥？用合理劑量為何失明？」

FDA示警瘦瘦針至失明風險 醫：別恐慌停藥、出現2症狀快就醫

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑類藥物，近年廣泛用於糖尿病治療及體重控制，但近期視神經病變風險引發關注。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，相關警訊值得重視，但目前研究結果尚未完全一致，藥物與視神經病變之間的因果關係仍待釐清，民眾不必過度恐慌，更不要因為看到新聞就自行停藥，以免影響血糖控制。

男過30歲親密行為易斷電？醫揭3大肌群每年萎縮2％ 不練真的會退化

過了30歲，常在親密時刻感到力不從心、甚至頻頻「中途斷電」嗎？許多男性常將晨勃減少、硬度不足或尿不乾淨等狀況，歸咎於「工作太累、壓力太大」，但泌尿科醫師指出，問題可能出在骨盆底的肌力流失。若未刻意鍛鍊，主宰男性戰力的3大關鍵肌群，正以每年約2%的速度默默萎縮。

中山附醫55歲心臟名醫莊維元猝逝 醫護追悼：撐起ICU的大樹倒了

55歲的台中心臟內科名醫、中山醫學大學附設醫院第二加護病房專任主治醫師莊維元驚傳本月1日猝逝，多名同事、好友紛紛在網路PO文悼念，「撐起整個ICU大樹悄悄倒下」、「想念大莊發的泡麵，再也吃不到了」。對此，中山附醫表示，本院全體同仁深感哀痛與不捨，並向家屬表達誠摯慰問。院方將視家屬需求，提供必要協助與關懷。

五股交流道北入匝道明正式通車 台65線北上車流直上國1省12分鐘

五股交流道北入匝道明天正式通車，台65線北上車輛可直接銜接國1，尖峰行車時間從約15分鐘縮短至3分鐘，節省12分鐘。高公局表示五股交流道整體改善工程總經費48.67億，新北市負擔5.68億，中央負擔42.99億，展現中央地方攜手合作改善交通的成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。