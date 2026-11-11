氣溫降眼睛也變乾 醫提醒長期使用涼感眼藥水恐有副作用 應加強睡眠

近日氣溫驟降，除了皮膚容易乾燥，眼睛也可能出現乾澀不適。馬偕醫院眼科主治醫師周宜德表示，秋冬氣候變化可能加重乾眼症症狀，建議民眾加強眼睛保濕，適度熱敷、維持充足睡眠，若有乾澀情形，可先使用不含防腐劑的人工淚液緩解；但應避免長期使用含薄荷、血管收縮劑及多種複方成分的涼感眼藥水，以免增加眼睛負擔。

周宜德說明，乾眼症過去多見於年長者，但隨著民眾使用手機、電腦等3C產品的時間增加，年輕族群也愈來愈常見。主要原因是專注觀看螢幕時，眨眼次數會減少，使淚液無法均勻分布在眼球表面，蒸發速度增加，進而引發乾澀不適。

秋冬季節變化也會加劇乾眼症，周怡德說，最基本的方式就是加強眼睛保濕，天氣轉冷時，也可以適度熱敷眼睛，有助於改善眼部發炎情形。此外，睡眠品質也相當重要，若經常失眠或睡眠不足，隔天乾眼症狀可能更加明顯，形成惡性循環。

不過，選擇眼藥水時應特別留意成分，周宜德提醒，部分民眾喜歡使用日本常見的涼感眼藥水，因為點完後眼睛有清涼感，但這類產品可能含有薄荷、血管收縮劑及多種複方成分，部分也含防腐劑，若長期當成人工淚液使用，可能產生副作用，不建議作為日常保濕用品。

周宜德說，若需要經常使用人工淚液，建議優先選擇不含防腐劑的單支拋棄式產品，而乾眼症並非只有單一類型，淚液主要由油脂層、水液層及黏液層組成，因此可分為缺水型、缺油型等不同狀況，治療方式也有所差異。

若民眾經過休息、熱敷及使用人工淚液後，乾澀仍未改善，建議至眼科就醫，周宜德建議，可透過相關檢查分析淚液狀態，確認是哪一層出現問題，再選擇適合的人工淚液或治療方式，避免自行購買眼藥水長期使用，反而延誤治療。