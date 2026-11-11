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奇美醫護走路拚健康 400人3個月走出繞地球7圈成績 再推捐血送點數

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫學中心今年推動健康點數制度，鼓勵醫護同仁透過每日步行、規律運動及捐血等行動累積點數，讓醫護人員在照顧病患之餘，也能培養健康生活習慣。記者萬于甄／攝影
奇美醫學中心今年推動健康點數制度，鼓勵醫護同仁透過每日步行、規律運動及捐血等行動累積點數，讓醫護人員在照顧病患之餘，也能培養健康生活習慣。記者萬于甄／攝影

為鼓勵醫護人員培養運動習慣，奇美醫學中心今年5月推出院內「健康點數」制度，並舉辦為期3個月的「醫起大步爭霸賽」，吸引35隊、逾400名員工參與，累計走出3億7847萬步，相當於繞行地球赤道約7圈。院方今也將健康促進延伸至捐血活動，讓同仁在照顧患者同時，也能重視自身健康。

奇美醫學中心表示，健康點數制度鼓勵員工每天走路7000步、運動30分鐘，以及定期測量血壓、體重等健康行動，而累積點數可折抵院內餐廳消費，未來也規畫擴大至健康檢查、自費疫苗等項目，希望透過實質獎勵，讓醫護人員也把健康管理融入日常生活。

此外，奇美醫療體系永康、柳營及佳里等院區近期推出「同仁捐血加碼送健康點數」，捐血250cc可獲250點、500cc可獲500點，結合公益與健康促進，活動至今累計捐血2萬1500cc。

奇美醫學中心副院長王哲川說，健康不只是醫療專業人員提供給病人的服務，也應從自身做起，希望透過步行競賽、運動及捐血獎勵，鼓勵同仁建立規律健康生活。

奇美醫務祕書暨輸血委員會主委陳志金指出，捐血不只能支持臨床醫療所需的血液供應，也能鼓勵民眾持續照顧自身健康；根據活動問卷顯示，90.6%同仁認同捐血結合健康點數，有助於更重視日常健康習慣，另有96.9%希望衛福部將捐血納入「健康幣」獎勵項目。

陳志金強調，捐血前的血壓、血紅素及健康條件評估，能提醒民眾關心身體狀況，但符合捐血資格不代表完全沒有疾病，仍不能取代定期健康檢查，呼籲民眾應主動預防疾病。

捐血 健康 醫護

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