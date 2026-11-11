五股交流道北入匝道明正式通車 台65線北上車流直上國1省12分鐘

五股交流道北入匝道明天正式通車，台65線北上車輛可直接銜接國1，尖峰行車時間從約15分鐘縮短至3分鐘，節省12分鐘。高公局表示五股交流道整體改善工程總經費48.67億，新北市負擔5.68億，中央負擔42.99億，展現中央地方攜手合作改善交通的成果。

新北市長侯友宜今天與行政院長卓榮泰、交通部政務次長陳彥伯、立委洪孟楷、吳秉叡、林淑芬、民進黨新北市長候選人蘇巧慧一同出席通車典禮。侯友宜致詞時表示，五股交流道是串聯新莊、五股、泰山與國道系統的重要交通門戶，長期以來龐大的通勤及產業運輸車流交織，尖峰時段交通壅塞。如今北入匝道通車，透過高架匝道直接銜接國1，可減少平面道路車流交織，讓往返國道與台65線的車輛更加順暢。

侯友宜指出，地方鄉親期待已久的五股泰山輕軌，今年8月已獲環評審查同意，綜合規劃報告也於9月29日第5次提報交通部審查，懇請中央加速審查、儘速核定，讓五泰輕軌早日動工，為五股、泰山及新莊居民提供更便捷、多元的大眾運輸選擇。

交通部高公局長陳文瑞表示，據高公局統計，國1五股路段是全國高速公路交通流量最大的路段，五股交流道每日進出交通量排名第4僅次於林口、桃園及圓山。高公局分析，壅塞原因包括五楊高架下來後平面與高架車流交織、北出匝道下來隨即遇到楓江路號誌、往台64線匝道爬坡造成重車速度較慢、台65線車輛須先下平面道路再經新五路上國道，以及新五路車流量大等5項因素。

陳文瑞指出，高公局與新北市府針對5項壅塞原因提出改善方案，包括拓寬五楊高架下來的泰山轉接道、北出匝道直接跨越楓江路、拓寬往台64線匝道、增設台65線直接銜接國道1號的北入匝道，以及配合匝道工程拓寬新五路。

工程於2023年4月正式開工，整體工程總經費48.67億元，其中中央負擔42.99億元，新北市政府負擔5.68億元。歷經兩年半施工先後完成泰山轉接道拓寬、北出匝道及今年5月通車的台64線匝道拓寬，今天北入匝道通車後，5項改善工程已完成最後一項。目前僅剩新五路往國道方向的最後收尾工程，考量沿線商家營運及出入需求，預計明年4月完工。

陳文瑞表示，施工期間必須維持新五路4車道通行，並兼顧沿線商家出入，工程採分段施工，部分作業利用夜間離峰時段進行。這兩、三年來夜間交通維持作業共執行594次，克服施工空間及交通維持等挑戰。泰山轉接道及北出匝道改善後平均車速從每小時37公里提升至81公里，林口往新莊車程從21分鐘縮短為7分鐘節省14分鐘。明天北入匝道通車後，台65線車輛可直接上國1，行車時間從15分鐘縮短至3分鐘。

新北市交通局長鍾鳴時表示，北入匝道通車後，周邊交通動線將有所調整，加上新五路拓寬工程仍持續施工，預計明年4月完工，通車初期仍需一段交通磨合期。市府將與高速公路局密切合作，做好施工期間的交通維持及引導措施，並持續監測周邊車流與路口運作情形，機動調整號誌時制及車道配置，降低交通衝擊，讓民眾在工程過渡期間也能安全、順暢通行。

交通局提醒，行經五股交流道及新五路周邊的用路人，請留意新匝道指引標誌及施工交通管制措施，提前規劃行車動線，並配合現場標誌、標線及交通指揮，確保行車安全。