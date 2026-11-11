晚期泌尿道上皮癌中南部發生率全球第一 跨黨派立委籲加速新藥給付

晚期泌尿道上皮癌又分為膀胱癌、腎盂及其他泌尿器官癌，最新112年癌症登記報告顯示，合計死亡率高達1863人，大於攝護腺癌死亡人數1815人。立委王正旭指出，泌尿道上皮癌在我國南部、偏鄉濱海地區發病率全球第一，高出美國、新加坡5至10倍；立委楊瓊瓔則指出，依114年家庭收支調查報告，中南部家庭所得落在全台後半段，面對重大疾病經濟承受力有限，呼籲強化健保給付。

台灣年輕病友協會與跨黨派立委，今天舉辦記者會呼籲重視泌尿道上皮癌，訴求健保給付藥物接軌國際。年輕病友協會秘書長劉桓睿指出，依國內癌症登記資料及臨床治療現況推估，2027至2031年間，泌尿道上皮癌患者每年將新增683至743位，盼政府加速給付評估，讓不同地區、不同經濟條件病友，均有機會獲得最適切治療。

王正旭提到，因早年南部民眾取用生水飲用導致砷中毒，以及中藥含馬兜鈴酸等因素，我國南部偏鄉及濱海地區泌尿道上皮癌發生率為全球第一。病人多數無明顯症狀，提醒民眾出現無痛血尿時，應提高警覺、提早就醫，一旦疾病進展後，對生命早成極大影響，呼籲政府重視疾病威脅，加速健保新藥給付評估時序。

立委廖偉翔指出，中南部縣市泌尿道上皮癌發生率位居全台前10名，凸顯該疾病存在醫療資源區域不均衡等問題，目前泌尿道上皮癌治療給付仍有不足之處，過去需仰賴化學治療，目前已有新型抗體複合體（ADC）藥物合併治療方式，可降低死亡風險67%，呼籲政府別讓新藥停留在臨床研究，應接軌國際指引，縮短新藥引進時間落差，讓病友不分居住地、經濟能力，都有公平治療權利。

林口長庚醫院腫瘤科主治醫師蘇柏榮指出，近年ADC結合免疫治療療法對泌尿道上皮癌治療帶來重大突破，病人用藥整體存活期可達33.8個月，且相較於傳統鉑金類藥物化療，ADC合併療法可降低49%死亡風險及52%疾病惡化風險。

健保署副署長張禹斌指出，國際指引針對晚期泌尿道上皮癌採ADC合併治療，健保署已啟動討論，舉行多次專家會議，目前已進入給付前最終議價程序，「談到很後面了」，事涉藥廠商業機密，尚不便對外透露。