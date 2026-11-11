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美國FDA要求瘦瘦針產品全數加註失明警訊 食藥署：啟動安全性再評估

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
美國食藥局（FDA）9日發布藥品安全警訊，俗稱瘦瘦針的「GLP-1受體促效劑藥品」恐增加罕見非動脈炎性前部缺血性視神經病變（NAION），重則有失明風險，輕則可能造成單眼突發性、無痛性視力下降。聯合報系資料照
美國食藥局（FDA）9日發布藥品安全警訊，俗稱瘦瘦針的「GLP-1受體促效劑藥品」恐增加罕見非動脈炎性前部缺血性視神經病變（NAION），重則有失明風險，輕則可能造成單眼突發性、無痛性視力下降。聯合報系資料照

美國食藥局（FDA）9日發布藥品安全警訊，俗稱瘦瘦針的「GLP-1受體促效劑藥品」恐增加罕見非動脈炎性前部缺血性視神經病變（NAION），重則有失明風險，輕則可能造成單眼突發性、無痛性視力下降，要求相關藥品全數於仿單「警語及注意事項」加刊風險資訊。衛福部食藥署指出，將啟動該類藥品整體安全性再評估，並依結果採取必要的風險管理措施。

食藥署簡任技正劉佳萍指出，食藥署掌握這項國際藥品安全警訊，在各類型GPL-1藥物中，已針對semaglutide成分藥品之NAION風險，食藥署曾於114年6月發布安全資訊風險溝通表，提醒醫療人員及民眾注意相關風險，並於115年6月函請持有含semaglutide成分藥品許可證之藥商，於仿單「警語及注意事項」及「副作用／不良反應」段落加刊NAION相關安全性資訊。

劉佳萍表示，食藥署藉藥物不良反應通報系統，持續監測GLP-1受體促效劑類藥品，用於減重上市後安全性，並已在今年3月13項發函，要求藥商及醫療院所加強安全監測與通報，截至目前共收到63件疑似使用用GLP-1受體促效劑類藥品之不良反應通報案件，其中用於減重的案件共39件，常見症狀包括腸胃疾病、低血糖、噁心、注射部位不適等，也包括視力病變等案例。

美國FDA警訊涵蓋所有GLP-1受體促效劑類藥品，不限於semaglutide成分藥品，市售猛健樂、胰妥讚、週纖達等都在管理之列。劉佳萍指出，將啟動該類藥品整體安全性再評估，並依評估結果採取必要之風險管理措施，GLP-1受體促效劑類藥品應經醫師評估並依醫囑使用，呼籲民眾切勿透過網路自行購買來源不明或未經核准之藥品，以免增加用藥風險。

不少民眾循網路社團等管道，非法低價購入瘦瘦針藥品，劉佳萍說，食藥署將持續加強網路違法販售藥品之監測與查緝，針對非法網站販售未經核准藥品之情形，依法查處，並協調相關單位適時採取網站停止解析、限制接取等措施；同時與海關密切合作，加強抽查進口快遞郵包以防杜非法藥品流通，維護民眾用藥安全。

瘦瘦針 FDA 食藥署

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