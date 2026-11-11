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嘴唇冒出黑紫色斑塊久久不退 醫揭「靜脈湖」作祟 這些變化要當心

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，靜脈湖屬於良性病灶，若沒有疼痛、出血或外觀困擾，通常不一定需要治療。圖／莊禮謙提供
醫師提醒，靜脈湖屬於良性病灶，若沒有疼痛、出血或外觀困擾，通常不一定需要治療。圖／莊禮謙提供

嘴唇突然出現黑紫色斑點，原以為只是瘀青或色素沉澱，沒想到過了許久仍未消退，小心可能是血管病變。醫師莊禮謙表示，臨床上曾有民眾因嘴唇出現黑紫色斑塊就醫，檢查後發現是良性血管病灶「靜脈湖」。這類病灶好發於中年以上族群，尤其常見於下唇，雖然多數不會危害健康，但若持續變大、反覆出血或外觀改變，仍應檢查是否有其他疾病。

莊禮謙指出，靜脈湖（Venous Lake）主要是局部靜脈血管擴張所形成，外觀通常呈現藍紫色、暗紅色或深紫色，可能是平坦斑點，也可能略微隆起。由於顏色較深，容易被誤認為黑痣、瘀青或色素沉澱，部分患者甚至以為是嘴唇受到撞擊所致，直到斑點久久不退，才察覺異常。

靜脈湖形成原因尚未完全釐清，但可能與年齡增長、長期日曬及局部血管變化有關。由於病灶內含擴張的血管，按壓時顏色可能暫時變淡，放開後又恢復原本的深紫色。莊禮謙提醒，嘴唇出現深色斑點，不一定都是靜脈湖，也可能是其他色素性病灶。尤其當斑點逐漸變大、顏色不均、邊緣不規則、反覆出血或出現潰瘍時，更應提高警覺，避免延誤診斷。

靜脈湖屬於良性病灶，若沒有疼痛、出血或外觀困擾，通常不一定需要治療，可以定期觀察。但若病灶明顯隆起、容易因進食或摩擦而出血，或影響外觀及日常生活，則可考慮接受治療。莊禮謙表示，目前臨床可依病灶大小、深度及位置，評估使用電燒或二氧化碳雷射等方式處理。

治療後，嘴唇可能出現短暫紅腫、疼痛、少量出血或結痂。由於嘴唇在說話、進食時經常活動，容易牽動傷口，應保持清潔、避免過度摩擦及自行摳除結痂，也不要任意塗抹刺激性產品，以免影響復原。莊禮謙提醒，民眾若發現嘴唇有不明黑紫色斑塊，切勿自行刺破、擠壓，以免造成出血或感染。

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