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「博物館」也能是失智處方箋 永和耕莘攜手博物館讓長者享受藝術薰陶

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
只要失智長者到永和耕莘神經內科或記憶門診，醫師評估後就能開立社會處方箋，給予社會處方箋手冊，能參加運動復能、桌遊、咖啡廳，或到宗教博物館欣賞展覽。記者沈沛育／攝影
只要失智長者到永和耕莘神經內科或記憶門診，醫師評估後就能開立社會處方箋，給予社會處方箋手冊，能參加運動復能、桌遊、咖啡廳，或到宗教博物館欣賞展覽。記者沈沛育／攝影

醫師開的失智症處方箋竟然是「博物館」！永和耕莘醫院攜手世界宗教博物館，在今天簽訂「永耕好照～社會處方箋」合作計畫，長者在診間經過醫師評估，獲得社會處方箋，就能到社區中參與各項活動，不僅讓長者走出家中、認識新朋友，也讓照顧者不再孤軍奮戰，在宗教與藝術薰陶下，保有生活品質與社會連結。

失智症患者厲慶崧的妻子于小娟分享，她平常要上班，沒辦法一直陪在丈夫身邊，于小娟雖然鼓勵厲慶崧多出門買個便當、活動一下，但也不放心他跑太遠，多數時候他仍自己在家裡，難免感到孤單，也與社會脫節。

于小娟說，永和耕莘醫院醫師開立「社會處方箋」，告訴他們可以到世界宗教博物館參加活動，她便帶著丈夫出門，讓他多多認識新朋友、增加宗教信仰的知識，丈夫也感到很開心。她說，平時自己在家中獨自照顧丈夫，壓力很大，帶他出來參觀博物館後，心情放鬆不少，也希望能減緩失智退化。

失智長者劉國棟是佛道教信徒，他也在永和耕莘醫院鼓勵下，到世界宗教博物館參加活動，甚至擔任佛教展覽的導覽員。他說，看到釋迦摩尼佛、濟公，就覺得心情很好、感到平安順利，下次也還想再參加，或邀請朋友一起來。

永和耕莘醫院院長趙嘉倫表示，他身為心臟科醫師，常提醒患者不要只靠藥物治療，還要有生活型態的改變、運動、飲食、參與社區活動，尤其永和耕莘在社區中經常接觸失智長者，照護不能只停留在診斷與治療。這次與世界宗教博物館攜手，正是讓醫療服務跨出院區的重要一步，把醫院中急促的照顧延伸到社區，成為第一家與宗教、藝術合作開立處方箋的醫院。。

趙嘉倫指出，透過「社會處方箋」，由醫療或照護專業人員依個別需求，連結藝術、文化及社區活動等非醫療資源，讓長者在疾病治療之外，給予更多刺激和身心靈修復的環境，是讓醫療服務跨出院區的重要一步。

永和耕莘醫院失智症個管師林子婷說，只要長者到永和耕莘神經內科或記憶門診，確認長者在認知和活動上能配合、家屬可以陪伴參與活動，醫師評估後就能開立社會處方箋，參加運動復能、桌遊、咖啡廳，或到宗教博物館欣賞展覽。門診時就能跟醫師討論想要參加的項目、安排報名。

世界宗教博物館館長馬幼娟表示，博物館長期以「愛與和平」為核心精神，非常歡迎失智長者來參觀，在充滿生命教育、宗教、藝術環境中，讓長者感受到祥和安寧的氛圍，鼓勵長輩走出家門、接觸人群，在藝術體驗中重新發現生活的美好。

失智症患者厲慶崧的妻子于小娟分享，她平常要上班，沒辦法一直陪在丈夫身邊，永和耕莘醫院醫師開立「社會處方箋」，她帶著丈夫參觀世界宗教博物館，丈夫也感到很開心，也減輕自己的照顧壓力。記者沈沛育／攝影
失智症患者厲慶崧的妻子于小娟分享，她平常要上班，沒辦法一直陪在丈夫身邊，永和耕莘醫院醫師開立「社會處方箋」，她帶著丈夫參觀世界宗教博物館，丈夫也感到很開心，也減輕自己的照顧壓力。記者沈沛育／攝影

永和耕莘醫院院長趙嘉倫表示，永和耕莘在社區中經常接觸失智長者，照護不能只停留在診斷與治療，這次與世界宗教博物館攜手，正是讓醫療服務跨出院區的重要一步。記者沈沛育／攝影
永和耕莘醫院院長趙嘉倫表示，永和耕莘在社區中經常接觸失智長者，照護不能只停留在診斷與治療，這次與世界宗教博物館攜手，正是讓醫療服務跨出院區的重要一步。記者沈沛育／攝影

失智長者劉國棟是佛道教信徒，到世界宗教博物館參加活動，甚至擔任佛教展覽的導覽員。他說，看到釋迦摩尼佛、濟公，就覺得心情很好、感到平安順利，下次也還想再參加，或邀請朋友一起來。記者沈沛育／攝影
失智長者劉國棟是佛道教信徒，到世界宗教博物館參加活動，甚至擔任佛教展覽的導覽員。他說，看到釋迦摩尼佛、濟公，就覺得心情很好、感到平安順利，下次也還想再參加，或邀請朋友一起來。記者沈沛育／攝影

世界宗教博物館館長馬幼娟表示，博物館長期以「愛與和平」為核心精神，非常歡迎失智長者來參觀，在充滿生命教育、宗教、藝術環境中，讓長者感受到祥和安寧的氛圍。記者沈沛育／攝影
世界宗教博物館館長馬幼娟表示，博物館長期以「愛與和平」為核心精神，非常歡迎失智長者來參觀，在充滿生命教育、宗教、藝術環境中，讓長者感受到祥和安寧的氛圍。記者沈沛育／攝影

永和耕莘醫院攜手世界宗教博物館，在今天簽訂「永耕好照～社會處方箋」合作計畫，長者在診間經過醫師評估，獲得社會處方箋，就能到社區中參與各項活動。記者沈沛育／攝影
永和耕莘醫院攜手世界宗教博物館，在今天簽訂「永耕好照～社會處方箋」合作計畫，長者在診間經過醫師評估，獲得社會處方箋，就能到社區中參與各項活動。記者沈沛育／攝影

失智 永和 博物館

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