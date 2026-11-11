患者打瘦瘦針失明！蘇一峰通報藥害事件 反遭食藥署質疑「為何用藥？」

美國食藥局（FDA）近期發布警訊，俗稱瘦瘦針的「GLP-1受體促效劑藥品」恐有失明風險，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰指出，他曾在今年3月通報全國首例使用瘦瘦針後失明案例，該病人原先因肺阻塞在他門診就醫，後續自費使用胰妥讚減重，某天卻突發失明，他協助病人申請藥害救濟，卻收到食藥署來問，質疑「為何用藥？用合理劑量為何失明？」

蘇一峰指出，該病人為50歲男性，原先因肺阻塞就醫，因本身有肥胖問題，身體質量指數（BMI）達到32，向他諮詢後自費使用瘦瘦針胰妥讚減重，用藥4個月後成功減重10公斤，且用藥後無常見噁心、嘔吐等副作用，某天早晨請來，卻發現右眼完全失去視力，左眼也模糊不清，緊急至台北榮總急診就醫，一度被診斷為眼中風，他得知後懷疑為瘦瘦針不良反應，遂循管道通報主管機關。

蘇一峰在今年3月向衛福部通報藥害救濟，食藥署則在6月分開始要求相關藥品標註視神經病變風險。蘇一峰指出，他通報的案例為全台首例使用瘦瘦針後失明個案，然而，申請藥害救濟至今，並無任何回音，還收到食藥署來函，要他解釋為何用藥？若病人按劑量用藥，為何會失明？態度充滿質疑，「政府實在奇怪，病人用藥造成重大失能，竟先質疑第一線醫師及病人為何用藥？」

「藥物出現罕見副作用乾我何事？」蘇一峰感嘆，瘦瘦針用藥出現失明情況，為無法事先預期的罕見不良反應，國際文獻中發生機率僅萬分之1至2，他依規定通報藥害事件，盼協助病人得到事後補償，本案病人是循正當管道，在醫院合法購買、使用經衛福部許可上市的藥物，卻不幸突發失明，實屬倒霉，政府不該以負面態度質疑病人及醫師，這讓他及病人都感到非常不舒服。