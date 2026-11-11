男過30歲親密行為易斷電？醫揭3大肌群每年萎縮2％ 不練真的會退化

過了30歲，常在親密時刻感到力不從心、甚至頻頻「中途斷電」嗎？許多男性常將晨勃減少、硬度不足或尿不乾淨等狀況，歸咎於「工作太累、壓力太大」，但泌尿科醫師指出，問題可能出在骨盆底的肌力流失。若未刻意鍛鍊，主宰男性戰力的3大關鍵肌群，正以每年約2%的速度默默萎縮。

泌尿科醫師蘇信豪在臉書分享一則臨床案例，日前一名38歲科技業主管因身體狀況求診，神情相當苦惱。他表示，自己平時維持跑步習慣，健檢報告也完全沒有紅字，但近幾個月與妻子親密時，卻發現「硬度撐不久」，射精時也伴隨明顯無力感，懷疑是不是身體出了什麼問題。

蘇信豪表示，男性的勃起硬度、持久度與控尿能力，很大程度仰賴骨盆底核心肌群。醫學研究顯示，男性自30歲起，若未經訓練，這幾塊肌肉每年會以2%的速率自然退化，導致功能隨年齡下滑。

哪3塊肌肉在主導男性的戰鬥力？蘇信豪逐一解析其功能： 1、坐骨海綿體肌（Ischiocavernosus）——「硬度的靜脈閥門」 陰莖充血勃起時，該肌肉會強力收縮，壓迫陰莖海綿體靜脈以防血液過快回流。一旦肌肉彈性與力量衰退，充血就難以鎖住，容易導致勃起不夠堅挺或中途消風軟掉。 2、 球海綿體肌（Bulbospongiosus）——「射精與排尿推進器」 位於尿道球部周圍，負責在射精時節律性收縮將精液推射而出；在排尿尾聲，也是將殘留尿液完全排淨的核心。若肌力不足，射精推力與快感會顯著減弱，解尿後也容易滴漏在褲管上。 3、 恥骨尾骨肌（PC肌，Pubococcygeus）——「骨盆底承重基石」 橫跨骨盆底部，承托骨盆腔器官，並與射精反射、控尿閥門緊密相連。力量不足時，對於親密關係節奏的自主控制力也會隨之下降。

另外，蘇信豪提到，許多男性喜歡到健身房勤練胸肌、手臂或背肌，卻忽略了深層的「骨盆底戰鬥肌群」。要減緩甚至逆轉流失，關鍵在於主動訓練，可以精準練習凱格爾運動，進行骨盆底肌收縮訓練，學會正確夾緊與放鬆尿道及肛門周圍肌肉。第二項主動訓練則是練習下肢複合動作，搭配深蹲、臀橋等下肢多關節動作，加強刺激並促進骨盆腔深處的血液循環。

蘇信豪提醒，性功能是男性整體心血管與內分泌健康的風向球。若除了肌力減退外，還合併有明顯晨勃消失、長期疲勞或性慾低下，恐是睪固酮不足或血管內皮機能發出的警訊，切勿自行購買偏方，應尋求泌尿專科醫師進行完整評估。