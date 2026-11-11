國有林盜伐案下降 林保署監測及檢警查緝奏效

農業部林業及自然保育署統計，近幾年增加山區監測，配合檢警查緝，國有林盜伐案件已大幅下降，民國105年時有199件，今年至10月底為35件。

近日有山友在社群平台分享106年在水漾森林登山，發現盜伐木及盜伐集團的驚險經歷，引發關注。

林保署今天發布新聞稿表示，水漾森林過去曾是盜伐高風險區域，但經過多年加強巡護及科技監控，增加山區監測的「耳目」，配合檢警查緝，自114年起，已未再發生盜伐案件。

林保署統計，全台國有林地盜伐案件呈現明顯減少趨勢，從105年199件、106年213件、107年178件，113年已降為57件、114年61件，115年截至10月底為35件。

林保署指出，過去森林保護工作著重事後查緝，近年特別翻轉山林治理思維，強調「防、治兼顧」，從源頭預防、科技預警到聯合查緝及民間參與，建構更完整的森林保護網絡，已顯著發揮成效。

林保署長林華慶說，全國盜伐案件數的降低是綜合了多項策略長期累積的成果。過去發生頻度較高的地方，如苗栗南庄與南投信義山區，透過陪伴在地部落發展森林產業結合社區巡護、檢警林強化查緝等，盜伐已明顯降溫，甚至絕跡；目前僅苗栗泰安、台中和平、南投仁愛及桃園復興等部分山區，仍偶有零星盜伐案件發生，但越是零星、分散，就越需要全民共同守護及早發現。

林華慶說，山友其實是森林保護非常重要的夥伴，如果在山區發現可疑車輛反覆進出、夜間傳出異常鏈鋸聲響，或看到林木有新鮮鋸痕、搬運跡象，即時提供資訊就可能成為查緝盜伐的重要關鍵。

林保署提醒，民眾在山區發現疑似盜伐狀況時，應以自身安全為優先，不必自行追查，也不要與可疑人士正面接觸；只要在安全情況下記錄時間、地點、人車特徵或拍攝影像，再透過LINE「山老鼠雷達站」或0800-000930專線電話等官方管道通報。