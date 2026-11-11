快訊

弊案的天之驕子？大馬貪汙前首相獲特赦「在家服刑」

獨／氣候績效指標公布 台灣維持59名仍屬後段班

張宇停工8年突宣布重返職場！白髮造型曝光 網嗨喊：等很久了

聽新聞
0:00 / 0:00

機票好貴！國際燃油附加費連4漲能否凍漲？民航局給答案

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到國際油價上漲影響，國籍航空燃油附加費自今年8月起連4漲。聯合報系資料照
受到國際油價上漲影響，國籍航空燃油附加費自今年8月起連4漲。聯合報系資料照

受到國際油價上漲影響，國籍航空燃油附加費自今年8月起連4漲，11月8日起短程航線調漲為40美元、長程航線調漲為104美元。民進黨立委許智傑今在立法院質詢時問交通部，能否評估暫緩調漲燃油附加費；交通部民航局表示，現行國際燃油附加費機制已運行多年，均照公式走，國內線則部分由政府吸收。

因應航空燃油價格上漲，航空燃油價格自今年8月起連4漲。8月短程航線調漲為30美元（約新台幣985元），長程航線調漲為78美元（約新台幣2561元）；9月短程航線漲為32.5美元（約新台幣1067元），長程航線漲為84.5美元（約新台幣2775元）；10月短程航線調漲為37.5美元（約新台幣1231元），長程航線調漲為97.5美元（約新台幣3202元）。

11月8日起再度調漲，短程航線從37.5美元（約新台幣1231元）漲為40美元（約新台幣1314元），長程航線從97.5美元（約新台幣3202元）漲為104美元（約新台幣3415元）。

許智傑今在立法院交通委員會質詢指出，油價不斷調漲，民航局是否考慮暫緩調漲；民航局長何淑萍表示，現行燃油附加費機制的運行已行之有年，油價調漲就會跟著調整附加費，調降也會跟著處理，都是按照公式走。

許智傑進一步詢問，民航局有無考慮先暫緩調漲燃油附加費？對此，何淑萍表示，這部分比較困難，不論國際線或國內線，燃油占航空公司成本很大一部分，尤其是面對油價高漲，一直以來都有機制在處理。國內線部分，行政院有提出油價補貼，一部分由政府吸收，相關措施還在執行。

民航局 機票 油價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

市場預期燃油成本降 航空股大漲、這檔一舉突破年線

陳玉珍籲中央助金門更新製冰廠 小三通服務費盼調至460元

布蘭特原油驚現8字頭！美伊情勢緩和 油價續跌

迎戰春節疏運北高航線重啟有望？ 陳世凱、民航局說話了

相關新聞

機票好貴！國際燃油附加費連4漲能否凍漲？民航局給答案

受到國際油價上漲影響，國籍航空燃油附加費自今年8月起連4漲，11月8日起短程航線調漲為40美元、長程航線調漲為104美元。民進黨立委許智傑今在立法院質詢時問交通部，能否評估暫緩調漲燃油附加費；交通部民航局表示，現行國際燃油附加費機制已運行多年，均照公式走，國內線則部分由政府吸收。

日月潭腳架椅子「卡位」全禁止 違者最重罰百萬 最快明年1月上路

日月潭花火音樂嘉年華每年吸引逾10萬人參與，今年邁入第18屆，部分民眾為搶得視野較佳的拍攝位置，活動開始之前，熱門賞花火位置陸續「長」出腳架、椅子及私人物品，「卡位」情況嚴重。盡管日管處當下啟動管制，但交通部觀光署仍出手修法，增訂日管處轄下場域禁止占位行為，違者最高罰100萬元，新制最快明年1月上路。

蛋蛋遇冷秒「縮水」！泌尿科醫揭控溫機制 像大麥克有7層包覆

東北季風影響下，北部、東北部及東部天氣明顯偏涼，並有局部短暫陣雨，濕冷的天氣讓人感到不適，不只讓人想躲在被窩休息，連男性重要部位也縮水。有網友分享一張對比圖，指出前5天「蛋蛋」（睪丸）是垂的，這兩天變冷卻整組「縮起來」，貼文一出，引來超多男網友共鳴，也釣出泌尿科醫師留言解答。

迎戰春節疏運北高航線重啟有望？ 陳世凱、民航局說話了

今年中秋教師連假期間，台灣高鐵疏運壅塞引發民怨，台北至高雄航線重啟議題再受關注。交通部長陳世凱今表示，業者有意願的話都很歡迎，但目前尚未有業者申請；民航局表示，考量離島交通沒有替代性，因此會以離島運能為優先，若業者有剩餘運能負擔北高航線，都會尊重業者。

老車換電動車最高領3萬元！環境部延長補助至2030年

為持續推動運具電動化，環境部今天預告修正「老舊車輛汰舊換新空氣汙染物減量補助辦法」，將原訂年底屆滿的補助期限延長至2030年12月31日。民眾汰舊換購電動車或低汙染車輛，仍可透過空氣汙染物減量效益歸屬環境部的方式，取得補助資格。

牙痛衝急診求止痛！阿婆突喊想吐 下一秒竟失去呼吸心跳

急診醫師柯世祐近日在YouTube節目《醫師好辣》中分享一起驚險病例。他表示，一名患有糖尿病的阿婆，日前因為牙齒劇烈疼痛衝進急診，原本以為只是牙痛，沒想到醫師安排心電圖檢查後，竟發現是致命的急性心肌梗塞，且必須立即進行心導管手術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。