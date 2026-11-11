機票好貴！國際燃油附加費連4漲能否凍漲？民航局給答案

受到國際油價上漲影響，國籍航空燃油附加費自今年8月起連4漲，11月8日起短程航線調漲為40美元、長程航線調漲為104美元。民進黨立委許智傑今在立法院質詢時問交通部，能否評估暫緩調漲燃油附加費；交通部民航局表示，現行國際燃油附加費機制已運行多年，均照公式走，國內線則部分由政府吸收。

因應航空燃油價格上漲，航空燃油價格自今年8月起連4漲。8月短程航線調漲為30美元（約新台幣985元），長程航線調漲為78美元（約新台幣2561元）；9月短程航線漲為32.5美元（約新台幣1067元），長程航線漲為84.5美元（約新台幣2775元）；10月短程航線調漲為37.5美元（約新台幣1231元），長程航線調漲為97.5美元（約新台幣3202元）。

11月8日起再度調漲，短程航線從37.5美元（約新台幣1231元）漲為40美元（約新台幣1314元），長程航線從97.5美元（約新台幣3202元）漲為104美元（約新台幣3415元）。

許智傑今在立法院交通委員會質詢指出，油價不斷調漲，民航局是否考慮暫緩調漲；民航局長何淑萍表示，現行燃油附加費機制的運行已行之有年，油價調漲就會跟著調整附加費，調降也會跟著處理，都是按照公式走。

許智傑進一步詢問，民航局有無考慮先暫緩調漲燃油附加費？對此，何淑萍表示，這部分比較困難，不論國際線或國內線，燃油占航空公司成本很大一部分，尤其是面對油價高漲，一直以來都有機制在處理。國內線部分，行政院有提出油價補貼，一部分由政府吸收，相關措施還在執行。