羅大佑批文化人門檻降低 李遠：恨不得每個人都是文化人

音樂人羅大佑日前於廣播節目指現在只要創作就可稱為「文化人」，另批文化部長李遠「要晚節不保了」。李遠今回應，他不懂羅大佑指的「節」，他也恨不得每個台灣人都是文化人。

羅大佑日前接受廣播主持人唐湘龍專訪時，提及台灣政治及文化生態，認為台灣人性格改變，點名小野（李遠），並說：「我覺得你要晚節不保了耶。」回憶當年與小野、吳念真等人幾乎在同一時期踏入藝文圈，他也不敢輕易以「文化人」自居。

羅大佑認為，起碼經過20、30年專業薰陶後，與其他藝術行業跟社會現象結合在一起，才能叫「文化人」，現在寫一兩本書、拍一兩個紀錄片就可以叫文化人，這個就是「不要臉」，「你就是創作而已嘛。」

羅大佑認為，民進黨降低很多台灣人對於「文化人」的門檻，而文化水準降低最後也是民族性的墮落。創作3年、5年也好意思稱「文化人」，就是為了拿輔導金。

李遠今天出席國際博物館協會博物館人員培訓委員會2026台灣年會開幕式受媒體堵訪，說其實不知道羅大佑說的「晚節不保」的「節」是「貞節」還是什麼，「總是有一個你心中守住的那個『節』，是黨國還是什麼？我覺得我從小到大都非常愛國，我的節就是台灣吧。」若要說守節，他就是守這個「節」。

李遠表示，關於「文化人」他認為是不同時代的定義，並非是「菁英」，「以前我們那個時代覺得文化人是一種，好像是一種菁英要領導別人，到我們這個時代，我覺得隨著時代的改變，我覺得很多年輕人他就是文化工作。」

李遠說，文化工作是最沒有保障的，勞工有勞健保，沒有上班的文化人幾乎沒有保障，且來文化部拿補助，還需經過競爭。他到這個年紀，認為現在年輕人，「每一個都比我們的時候強，我恨不得台灣每個人都是文化人，我有個口號是『天天都是文化日』、『人人都是文化人』，文化人沒有什麼門檻的。」

李遠說，他從年輕到現在都喜歡羅大佑的歌，回憶在1980年代看他唱歌真的非常感動，那時像是一個新時代來臨，但他也記得離開電影業的時候，別人說「一個時代過去了」，「每個人都是這樣子，你創造一個時代，然後就這樣不用再回頭、不用再留戀。」

李遠說，包含羅大佑，很多人似乎有種觀念是「你們去做官、薪水很多喔」，但其實真的不是，現在願意出來的人都是想做點事情，做什麼事都是為了錢是以前的觀念，因此他也希望再次呼籲，希望大家不要因為選舉反過來抹黑那些最無助的文化人。