迎戰春節疏運北高航線重啟有望？ 陳世凱、民航局說話了

今年中秋教師連假期間，台灣高鐵疏運壅塞引發民怨，台北至高雄航線重啟議題再受關注。交通部長陳世凱今表示，業者有意願的話都很歡迎，但目前尚未有業者申請；民航局表示，考量離島交通沒有替代性，因此會以離島運能為優先，若業者有剩餘運能負擔北高航線，都會尊重業者。

台灣高鐵於連假疏運期間及運輸尖峰時段，嚴重壅塞情況引發民眾，春節連假疏運在即，北高航線重啟議題再受到關注，外界提及是否能以飛機分流鐵路疏運人流。

陳世凱今赴立法院交通委員會備質詢，會中接受聯訪時說，先前曾說過，平時航空與高鐵的競合關係，可能因軌道運能而有所不同，但若連假或特定期間出現短期運能缺口，航空業者仍可依市場需求評估是否提供航班；業者若願意重啟北高航線，但目前尚未有業者徵詢或申請。

民航局長何淑萍表示，疏運期間航空運能的運用，長期都是以離島疏運為優先，畢竟離島運具沒有替代性，因此仍是關注的重點，至於其他部分就看業者的規畫，若業者還有剩餘運能，且願意重啟北高航線的話，都會尊重業者。