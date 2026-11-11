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老車換電動車最高領3萬元！環境部延長補助至2030年

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
老車換電動車最高領3萬元，環境部延長補助至2030年。圖／聯合報系資料照
老車換電動車最高領3萬元，環境部延長補助至2030年。圖／聯合報系資料照

為持續推動運具電動化，環境部今天預告修正「老舊車輛汰舊換新空氣汙染物減量補助辦法」，將原訂年底屆滿的補助期限延長至2030年12月31日。民眾汰舊換購電動車或低汙染車輛，仍可透過空氣汙染物減量效益歸屬環境部的方式，取得補助資格。

環境部於2023年1月11日訂定「老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助辦法」，規範機車、小客貨車及大客貨車等各類車種，於汰舊換購電動車或低汙染車輛後，將其空氣汙染物減量效益歸屬給環境部，即可獲得補助資格，依車種不同，可獲約1000元至3萬不等補助金，迄今超過13萬輛老舊車輛響應。

環境部說，考量補助期限即於年底屆滿，為持續推動運具電動化，環境部修正重點補助期限延長至2030年12月31日。

環境部說，為擴大整合各車種汰舊的經濟誘因，並配合空氣汙染排放量抵換媒合制度，讓新車實際購買人擁有更多彈性選擇，車主可將汰舊換新的減量效益歸屬給環境部來申請補助金，也可選擇參與媒合作業，將減量效益賣給有環評開發單位獲得價金。透過雙軌併行的經濟誘因，不僅能鼓勵民眾加速淘汰老舊車輛，也能有效助於推動國內運具電動化。

環境部表示，推動迄今已有超過13萬輛老舊車輛響應淘汰，並持續有環評開發單位提出收購空氣汙染物減量效益的需求，因此延長補助期限，持續引導淘汰老舊車輛後仍有購置新車需求的車主，朝向選擇使用電動車輛等低汙染運具，共同為台灣環境盡一份心力。

電動車 環境部 補助

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