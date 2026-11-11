蛋蛋遇冷秒「縮水」！泌尿科醫揭控溫機制 像大麥克有7層包覆

東北季風影響下，北部、東北部及東部天氣明顯偏涼，並有局部短暫陣雨，濕冷的天氣讓人感到不適，不只讓人想躲在被窩休息，連男性重要部位也縮水。有網友分享一張對比圖，指出前5天「蛋蛋」（睪丸）是垂的，這兩天變冷卻整組「縮起來」，貼文一出，引來超多男網友共鳴，也釣出泌尿科醫師留言解答。

一名網友在社群平台Threads貼出一張對比圖，並以「全台灣的男人今天的狀態be like」形容男性生理反應。貼文曝光後迅速引發共鳴，累積超過4萬人按讚，也被多次轉發，不少男網友留言表示「垂垂的其實不舒服，這時候最舒服」、「只有男生會懂」，掀起熱烈討論。

針對天氣轉涼導致重要部位收縮的現象，顧家醫療總院長顧芳瑜醫師指出，這在醫學上稱為「溫度引起的睪丸收縮」（thermoregulatory testicular retraction），是每位男性都會經歷的正常生理反應。他幽默形容，睪丸的外層包覆多達七層構造，結構豐富程度宛如「大麥克漢堡」，而其中最重要的控溫核心，就是「提睪肌」（cremaster muscle）與「肉膜肌」（dartos muscle）。

顧芳瑜說明，這兩層肌肉主要扮演人體「天然恆溫器」的角色，使命是讓睪丸維持在最適合精子生存的34℃環境。當外在氣溫偏高時，肌肉會自主放鬆、呈現下垂狀態，藉此擴大散熱面積；一旦氣溫驟降或遭遇寒流，肌肉便會快速緊縮、貼近身體核心，以減少熱量散失並防止失溫。

除了天氣變化，顧芳瑜表示，人在受到驚嚇、感到緊張、恐懼或興奮時，也可能出現類似的反射反應。甚至有極少數人據說能自主控制這塊肌肉，他也笑稱，能做到這點的大概只有「鰲拜」，因此呼籲大家下次別再笑別人「小」了。