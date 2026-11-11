高接梨嫁接期 農改場研發微生物製劑提升存活率

以嫁接方式生產的高接梨深受消費者青睞，嫁接期有寒害與染病風險，農業部台中區農業改良場研發微生物製劑，可提升存活率15.6%至28%。

農業部今天發布新聞稿，高接梨是人為結合根砧和接穗的生產技術，每年需要重複嫁接，但寒害與赤星病是冬季栽培時常見的損害，嚴重影響高接梨收益，台中農改場研發的微生物製劑有助改善。

台中農改場指出，高接梨是使用優良品質的梨品種花芽和強健的根砧（橫山梨、豆梨或鳥梨）嫁接生產的梨果，每年11月中旬至翌年2月下旬為適合嫁接期，12月20日至翌年1月下旬為嫁接高峰期，嫁接後梨穗發育快慢與溫度有關，當嫁接後7至15天遭遇攝氏10度以下寒流時，花芽容易發育不良。

台中農改場分析2020至2025年交通部中央氣象署東勢測站氣象資料發現，12月至翌年3月低於10度天數平均有19.6天，需要注意防寒。為減輕低溫傷害，建議農友改變嫁接期，由12月延後至1月中旬後，避災效果最佳，但需注意7月份開始的颱風風險。

台中農改場指出，當接穗出現幼嫩組織，遇到降雨環境，即有感染赤星病風險，農改場研發的木黴菌TCT-P003微生物製劑，於嫁接後進行根部澆灌作業，可增加抗逆境能力，減輕低溫對接穗的危害，提升存活率15.6%至28%。