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男童誤飲「魔術水」險腐蝕食道 醫揭藍瓶實驗隱患 曝救援3不要

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹台大分院新竹醫院小兒科醫師賀紹茹展示孩童誤食的「神奇魔術水」科學實驗用具，並說明以胃鏡評估腐蝕性灼傷的處置過程。圖／新竹台大分院新竹醫院提供
新竹台大分院新竹醫院小兒科醫師賀紹茹展示孩童誤食的「神奇魔術水」科學實驗用具，並說明以胃鏡評估腐蝕性灼傷的處置過程。圖／新竹台大分院新竹醫院提供

新竹一名8歲男童日前在家中將科學實驗使用的「神奇魔術水」誤認為飲料喝下肚，家長發現後立即送往新竹台大分院新竹醫院急診。醫療團隊確認溶液含有俗稱「燒鹼」的氫氧化鈉，屬於強鹼性物質，可能造成食道及胃部腐蝕性灼傷。經小兒科醫師評估並安排胃鏡檢查，所幸未發現腐蝕性傷害，男童經觀察後狀況穩定，平安返家。

新竹台大分院新竹醫院小兒科醫師賀紹茹指出，男童誤飲的「神奇魔術水」其實是科學課程中常見的「藍瓶實驗」。實驗溶液由亞甲基藍、葡萄糖及氫氧化鈉調製而成，搖晃瓶身時，隨著氧氣溶入，液體會由無色變成藍色，靜置後又逐漸恢復無色，能反覆呈現變色效果，容易引起孩子的好奇心。然而，看似有趣的變色實驗，卻因含有強鹼成分，一旦誤食，可能造成嚴重傷害。

賀紹茹說明，氫氧化鈉具有強烈腐蝕性，誤食後可能造成口腔、咽喉、食道及胃部黏膜受損。強鹼接觸人體組織後，可能持續向深層侵蝕，嚴重時甚至造成食道穿孔，或在傷口癒合後形成食道狹窄，導致長期吞嚥困難。值得注意的是，即使孩子口腔沒有明顯灼傷，也不代表食道或胃部沒有受損，不能單憑外觀或初期症狀判斷傷害程度。

這次男童送醫後，由新竹台大分院新竹醫院小兒科洪瑋勵醫師執行胃鏡檢查，確認消化道黏膜未出現腐蝕性傷害。賀紹茹醫師表示，對於疑似誤食腐蝕性物質的兒童，醫師會依誤食物質、臨床症狀及整體狀況，評估是否需要胃鏡檢查及後續治療，及早辨識可能的消化道傷害。

孩子誤食強鹼怎麼辦？賀紹茹提醒家長牢記「3不要」，包括不要催吐： 嘔吐會使腐蝕性物質再次經過食道，可能造成二次傷害。不要喝醋或酸性飲料中和： 酸鹼中和反應可能產生熱能，反而加重組織灼傷。不要強灌大量水： 避免不當處置增加風險，應先停止進食及飲水，儘速送醫評估。

賀紹茹提醒，若發現孩子誤食不明化學溶液，應立即停止接觸，切勿自行催吐或嘗試酸鹼中和，並攜帶原始容器、產品包裝或成分資料儘速就醫，協助醫療團隊辨識物質及評估傷害程度。

科學實驗有助於培養孩子的觀察力與探索精神，但實驗安全不可忽視。家長及教師應陪同孩子操作，含有化學藥劑的實驗溶液切勿使用飲料瓶、水杯等食品容器盛裝，操作完畢後應立即妥善收存，避免孩子因好奇或口渴而誤飲。

新竹台大分院提醒，居家常見的清潔劑、水管疏通劑等產品，也可能含有強酸或強鹼成分，應保留原包裝並放置於兒童無法取得的位置。不論是科學實驗溶液或居家清潔用品，都應避免使用食品容器分裝，從日常收納與正確使用習慣做起，降低兒童誤食化學物質的風險。

食道 誤飲 魔術

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