台鐵明年敬老卡可買對號座 高鐵新車上線後再納入研議

現行長者可使用敬老卡搭乘台鐵，但只能買站票、無法購買對號座車票，立委葉元之盼在櫃檯設幾台讓長者可刷敬老卡購票，但衛福部於上周財政委員會稱無法源根據，沒辦法分攤經費。立委洪孟楷今天在立法院交通委員會詢問交通部長陳世凱，陳世凱說，本周已與衛福部達成協議；台鐵表示，預計年底完成招標，明年底前實施。

葉元之11月4日在財政委員會指出，目前各縣市敬老卡雖已開放搭乘台鐵，但長者只能持卡通過車站閘門，無法購買對號座車票，只能買站票。向交通部反映後，交通部已邀集地方政府及衛福部開會討論「社福卡臨櫃購買台鐵對號列車車票案」，初步估算建置經費約6200萬元，其中地方政府願分攤3100萬元、交通部願負擔1550萬元，目前就等衛福部表態；但衛福部當時稱無法源依據，無法分攤經費。

洪孟楷今於交通委員會再質詢此案，他說，敬老卡只能搭乘，無法購買對號座，許多長者每個月敬老卡社福點數可能用不完就直接取消，但長者可趁平日透過敬老卡搭乘台鐵跨縣市移動，不僅可將敬老卡效益發揮最大，也能促進國旅，盼台鐵能在櫃檯建置機台，讓長者可刷敬老卡購對號座車票，也盼中央、地方共同負擔費用。

陳世凱表示，這部分涉及老人福利法，經費分攤部分，部分地方政府願意、部分不願意，願意的縣市政府會來協助；另外，這周已與衛福部達成協議，衛福部願意負擔部分費用。

台鐵董事長鄭光遠表示，針對相關機台設備內部已準備招標，年底前可招標完成，但施工時間需一年，預計明年底前可實施。由於機台系統為一致性，沒辦法讓特等站先行；台灣高鐵部分，高鐵公司董事長史哲表示，明年新車上線視旅運量後再納入研議。