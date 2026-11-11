東北季風減弱明回溫 周六華南雲雨區來了雨彈轟全台 下周恐迎強冷空氣

今天持續受到東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，北台灣整體依舊偏涼天氣，中南部早晚日夜溫差比較大，建議適時添加衣物。明天、周五隨著東北季風減弱，溫度會進一步回升，各地高溫26至30度，不過早晚還是比較偏涼的天氣。

未來天氣比較明顯轉變，林秉煜說，要注意周六這一波，因為華南雲雨區影響，各地降雨機率比較高，可能伴隨瞬間強降雨、強陣風的情形，尤其海面上活動要特別注意。

林秉煜表示，下周一、下周二可能有一道微弱東北季風南下，迎風面降雨機率相對偏高，北台灣溫度有可能略降一些，不過整體感受沒有這波冷空氣來得這麼強。下周的東北季風減弱之後，下一道鋒面開始接近，天氣依舊不穩定，北台灣、東台灣降雨機率偏高，可能下周三之後還有一波比較強的東北季風，伴隨比較明顯的冷空氣，冷空氣的強度持續觀察，可能和昨天的冷空氣強度相當。

關於颱風動態，他說，查帕卡颱風持續向東北移動，未來對台灣、日本天氣都沒有影響。南海到中南半島這波水氣移動，配合華南雲雨區東移過程，可能周六對台灣帶來天氣上的影響。

未來降雨趨勢，林秉煜表示，今天下雨機率偏高地方，包含基隆北海岸、宜蘭地區有局部降雨，大台北、花東、恆春半島有零星降雨情況。明天東北季風減弱之後，轉為偏東風環境，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島有局部零星降雨，桃園以南天氣相對穩定，屬於多雲到晴天氣。

他說，周五的時候東半部水氣稍多，所以雨會稍微多一些。周六華南雲雨區東移過程，馬祖、金門、澎湖注意可能有比較劇烈天氣降雨，另外各地下雨機率比較高。如果華南雲雨區順利周六通過之後，周日、下周一偏微弱的東北季風影響，北台灣、東台灣降雨機率比較高，西半部山區注意零星降雨情況發生。

林秉煜表示，這波微弱東北季風最快下周一下半天或下周二逐漸減弱，但是下周二有另外一道鋒面逐漸接近，北部地區和東半部地區也都會有局部降雨情況發生。

溫度趨勢，林秉煜說，今天北台灣溫度相對偏涼，明天明顯回溫，也是未來1周相對感受偏暖的時候。周六因為有些水氣進來影響，溫度可能有略降情況。周日、下周一因為有微弱的東北季風下來，北部、東部地區溫度略降1至2度左右。下周二鋒面接近，中南部溫度變化不大。

今天天氣。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供