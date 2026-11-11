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長照系統登入刷實體卡12月1日上路 第一線人員喊不便 衛福部持續檢討

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長呂建德表示，資安涉及民眾隱私權，未來將觀察實體卡驗證登錄措施上路後，再進行滾動式檢討，並輔導地方政府確保順利進行。記者沈能元／攝影
衛福部次長呂建德表示，資安涉及民眾隱私權，未來將觀察實體卡驗證登錄措施上路後，再進行滾動式檢討，並輔導地方政府確保順利進行。記者沈能元／攝影

為強化長照資訊安全，保障長照服務使用者的個人權益，衛福部推動「照顧服務管理資訊平台」及「長照機構暨長照人員相關管理資訊系統」改採自然人憑證或健保卡等實體卡驗證登入，並已於2024年起多次行文地方政府宣導。考量地方政府及長照服務提供單位的實務作業需求，將從今年12月1日起正式實施，以利準備及銜接。但新措施引發基層長照人員怨言，認為上路時間過於倉促。

一名自稱是長照機構工作者於社群媒體Threads上反應，每月公司都需要核銷等工作，但往後登入系統必須使用自然人憑證或健保卡等實體卡驗證登入，如此相當不方便，如果要核銷時「同事下班把卡帶走，接手的人怎麼登入？」「為什麼公司核銷，要綁我自己的證件？」

立法院社會福利及衛生環境委員會今審查「失智症基本法草案」，衛福部次長呂建德於會前受訪表示，資安涉及民眾隱私權，此措施已宣導多時，目的是確保民眾個資等資安問題，所以採取憑證或健保卡，未來將觀察措施上路後，再進行滾動式檢討，最重要考量仍是確保資安，同時也會輔導地方政府確保順利進行。

衛福部表示，長照相關資訊系統是衛福部的重要核心資訊系統，涉及大量長照服務使用者個人資料及相關業務資訊。考量近年資安事件頻傳，有必要強化系統身分驗證機制，因此調整為透過自然人憑證或健保卡等實體卡驗證方式登入，確保個案資料及系統資訊安全。

衛福部指出，登入機制調整並非近期通知，自2024年起已多次函請地方政府宣導相關措施。不過，考量地方政府及長照服務提供單位於實務執行上，仍需時間進行人員教育訓練、設備及作業流程調整，為兼顧資安防護與第一線服務需求，因此自12月1日實施。

衛福部為了兼顧資訊安全及第一線實務作業需求，也評估導入雙因子驗證或行動自然人憑證等多元驗證機制，確保資訊安全前提下，提供更具彈性的登入方式，以兼顧長照服務現場即時查閱及業務執行需求。

衛福部強調，長照系統的資訊安全與民眾個人資料保護至關重要，未來將持續精進資安管理，並與地方政府及長照服務提供單位保持溝通合作，在確保資安的同時，也降低制度調整對第一線服務作業的影響，共同維護長照服務品質與民眾權益。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

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