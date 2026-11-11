急診護理／腦中風病人8天後出院 急診護理師：想告訴家人又救了多少人

急診醫學會自2019年起選拔十大優秀急診護理師，今年逾40人參選。獲獎的花蓮慈濟醫院急診專科護理師劉銘文，今年45歲，投入急診21年從未轉換跑道。他喜歡急診能迅速看見救治成效，面對心肌梗塞、腦中風、重大創傷等危急患者，甚至是失去心跳的病人，成功搶救生命就是最大成就感。他說「回家可以跟家人說，今天雖然忙碌，但我又救活了多少人。」

劉銘文記得，曾有一名45歲工人被同事發現倒臥工地沙堆，右半身癱瘓，緊急送往花蓮慈濟，團隊判斷是急性大血管阻塞性腦中風，隨即施打血栓溶解劑，並在6小時內進行取栓手術。8天後，男子在病房裡跟姪子玩躲貓貓，還自己走出醫院。

「如果錯過救治時機，他才45歲，接下來可能整個人癱掉，只能臥床。」劉銘文說，這名患者讓他體會到急診最重要的價值。公布十大急診優秀護理師那天，他剛好連上兩天大夜班正在睡覺，醒來才發現手機裡好多恭喜訊息。「我也沒有特別驚喜，晚上還是要接著上班。」他笑說。

在第一線救人之外，劉銘文更投入教學。在社區裡，他指導一般民眾最基本的CPR、AED、呼吸道阻塞急救，到近年配合城鎮韌性計畫納入止血課程；在醫院內，他指導同仁高級心臟救命術、到院前緊急醫療救護，為的就是希望有更多人投入救護、救活更多人。

花蓮天災頻繁，劉銘文說，急診團隊平時都有災難編制訓練，隨時能應對。2018年0206地震發生在晚上11點多，沒值班的他一收到醫院召回訊息，立即回去支援，那天晚上湧入200個病人，但團隊像平常訓練一樣快速處理，到凌晨4點人潮就逐漸紓減。

身為東部唯一醫學中心，花蓮慈濟也浮現急診壅塞問題，劉銘文說，每天可能有60、70名病人等待住院，原因就是病房人力不足，開不了床，缺工問題日益浮現。

劉銘文表示，花蓮慈濟急診跟院內其他單位相比，離職率相對低，這是因為急診團隊氣氛非常好，醫院也舉辦紓壓運動、社團等活動，大家開心的時候一起開心、忙碌的時候一起忙碌。薪資透明更是重要，花蓮慈濟該給的加給都會給到位，「國家給多少，就都進到第一線人員身上」，這就是人力願意留下來的關鍵。

急診醫學會秘書長李智晃說，現在護理師離職率高，護理工作更加辛苦，尤其急診隨時面臨急診各種突發狀況，高度不確定性帶來各種壓力。他身為急診醫師，每天和護理師團隊作戰，在危急時刻為患者做出最快、最有效的處置，但護理師的默默付出經常不被大眾看見，因此希望透過遴選，表達對護理師的感謝，並鼓勵急診護理士氣，而所有護理師都值得表揚。

花蓮慈濟醫院急診專科護理師劉銘文。圖／劉銘文提供