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親友遊花蓮不用各自租借自行車 1個帳號最多租6輛

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
民眾須先進入MOOVO APP的「團體騎行」專區，建立同行好友資料，再透過APP掃描車輛QR Code，或使用綁定的電子票證協助借車。圖／翻攝MOOVO APP
民眾須先進入MOOVO APP的「團體騎行」專區，建立同行好友資料，再透過APP掃描車輛QR Code，或使用綁定的電子票證協助借車。圖／翻攝MOOVO APP

花蓮縣公共自行車推出「團體騎行」服務，民眾只要透過1個會員帳號，就能同時租借最多6輛自行車，方便親友結伴出遊，縣府指出，只要設定好友資料，就能用APP或電子票證租借車，輕鬆騎遊花蓮。

花蓮縣政府表示，公共自行車除了提供通勤及短程接駁，也是不少遊客探索城市的交通選擇，透過團體騎行功能，無論是家庭旅遊或三五好友相約，都能由1人協助同行者租車，依照旅遊路線彈性安排，騎訪市區街道、在地商圈及周邊景點，沿途品味花蓮美食。

縣府觀光處指出，使用團體騎行前，民眾須先進入MOOVO APP的「團體騎行」專區，建立同行好友資料，再透過APP掃描車輛QR Code，或使用綁定的電子票證協助借車。兩種租借方式可以混合使用，總數最多6輛，不過，每個會員帳號最多只能綁定5張電子票證，若要一次租借6輛，至少有1輛必須透過APP掃碼借車。

觀光處提醒，團體成員可以依各自行程分別還車，但不同租借方式有不同操作規定，透過APP掃碼租借的車輛，須由原租車會員逐台操作結束行程，費用則從綁定的信用卡或簽帳金融卡扣款；使用電子票證租車者，必須以原租借票證感應還車並完成付款。

若電子票證扣款失敗，民眾可先完成儲值，再持原票證到任一車輛感應補扣，也能透過APP使用信用卡繳清欠款；團體騎行期間，只要其中1名好友仍有未繳費用，主帳號就會暫時無法使用APP掃碼借車，必須先處理欠費才能恢復租借功能。

縣府表示，已將團體騎行的操作步驟、付款規則及常見問題，在官網上彙整成「花蓮縣公共自行車Q&A-團體騎行篇」，提供民眾查詢，歡迎遊客與親友相約騎乘公共自行車，串連花蓮景點與商圈，以低碳方式探索城市，享受自在的旅遊時光。

花蓮縣公共自行車目前在花蓮市、吉安鄉及新城鄉設置20處租賃站、投入200輛電動輔助自行車，民眾只要透過1個會員帳號，就能同時租借最多6輛自行車。聯合報系資料照
花蓮縣公共自行車目前在花蓮市、吉安鄉及新城鄉設置20處租賃站、投入200輛電動輔助自行車，民眾只要透過1個會員帳號，就能同時租借最多6輛自行車。聯合報系資料照

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