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日月潭腳架椅子「卡位」全禁止 違者最重罰百萬 最快明年1月上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
日月潭花火音樂嘉年華每年吸引逾10萬人參與。圖／日月潭風景區提供
日月潭花火音樂嘉年華每年吸引逾10萬人參與。圖／日月潭風景區提供

日月潭花火音樂嘉年華每年吸引逾10萬人參與，今年邁入第18屆，部分民眾為搶得視野較佳的拍攝位置，活動開始之前，熱門賞花火位置陸續「長」出腳架、椅子及私人物品，「卡位」情況嚴重。盡管日管處當下啟動管制，但交通部觀光署仍出手修法，增訂日管處轄下場域禁止占位行為，違者最高罰100萬元，新制最快明年1月上路。

日月潭國家風景區管理處於9至11月期間舉行日月潭花火音樂嘉年華系列活動，11月14日最終場將在向山遊客中心登場，此次將有360秒煙火，搭配NTSO台灣青年交響樂團的震撼演出；但9月12日首場的煙火秀，出現民眾提前「卡位」的情況，熱門賞花火位置陸續「長」出腳架、椅子及私人物品，引發民眾反感。

日管處表示，風景區沿岸護欄、步道及公共設施是供所有遊客通行及安全防護使用，並非私人占位或架設攝影設備的空間。大型活動期間人潮密集，若任意擺放腳架、椅子或其他物品，不僅影響其他遊客通行，也可能增加絆倒、碰撞風險，遇到突發狀況時更可能阻礙救援動線。

日管處預告修正「交通部觀光署日月潭國家風景區管理處管有場域禁止事項」，第二點原規定禁止於本處公告管有的碼頭、停車場、步道、 自行車道、涼亭、草皮、景觀平台、遊客中心戶外等場域從事炊 煮、露營或生火等相關行為，但為促進觀光發展所辦理之活動，報經本處核准者不在此限。

觀光署說明，此次修法是在條文中增訂「禁止以物品占位行為」，意指未來民眾前往日管處轄下場域參加活動，嚴禁提前卡位行為，違者可依「發展觀光條例」第64條第2項規定，處5000元以上、100萬元以下罰鍰。

觀光署表示，此次修法預告60天，期間將蒐集各界意見，並依相關意見及實際管理需求，適時檢討修正條文內容，後續仍須完成法制作業及發布程序，若相關程序順利，預計最快民國明年1月中旬實施，實際施行日期仍以正式發布公告為準。

日月潭 椅子 賞花

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