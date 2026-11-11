周六變天 賈新興曝2波鋒面+2波東北季風接力時程 下周恐更冷

今天清晨新竹關西13.4度低溫，台東也只有14.0度，早晚偏涼感受相當明顯。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來有兩波鋒面和兩波東北季風接力，周六中午變天。

兩波鋒面和兩波東北季風的影響時程，他說，第一波鋒面周六中午前後報到，水氣明顯偏多，周末安排戶外活動務必提早準備好雨備方案。周日中午過後至下半天，鋒面後的東北季風接力增強，迎風面轉涼偶雨。第二波鋒面下周三抵達，緊接在第二波鋒面之後南下，這波東北季風強度偏強，需特別注意。

針對中長期預測，賈新興說，歐洲傳統模式（IFS）和歐洲AI模式（AIFS）兩大模型給出了截然不同的劇本，歐洲傳統模式預測太平洋高壓異常強勢，甚至一路西伸直接籠罩在台灣上空，把北方冷空氣與水氣全數擋在外面。但歐洲AI模式完全相反，預測冷空氣偏強。

賈新興分析北極震盪（AO）與熱帶系統最新動態，他說，關於中太平洋跨界颶風 Pena（佩納），預計周五前後跨越國際換日線移入西北太平洋，對台灣無直接影響，查帕卡颱風已遠離並持續減弱。

AO負相位再現？冷空氣去哪裡？賈新興說，美國系集預報顯示，下周三至23日前後，AO可能轉為負相位。但從500hPa高空波形配置來看，東亞主槽偏在日韓一帶，北美也有一支槽線，台灣主要位在冷空氣的尾流邊緣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。