牙痛衝急診求止痛！阿婆突喊想吐 下一秒竟失去呼吸心跳

急診醫師柯世祐在YouTube節目《醫師好辣》中分享一起驚險病例。他表示，一名患有糖尿病的阿婆，日前因為牙齒劇烈疼痛衝進急診，原本以為只是牙痛，沒想到醫師安排心電圖檢查後，竟發現是致命的急性心肌梗塞，且必須立即進行心導管手術。

醫師指出，當時阿婆因牙齒疼痛求診，自述蛀牙已經拔光，過去也曾被診斷有牙周病，但她描述的疼痛並非單純的牙齒局部疼痛，而是整片牙齦、下巴都感到痠痛，讓他察覺情況不尋常。

柯世祐隨即安排心電圖檢查，結果發現出現ST段上升，高度懷疑急性心肌梗塞，必須立即通知心臟科醫師，安排心導管手術搶救。他也趕緊請家屬到院，希望能協助說服阿婆接受治療。

不過，阿婆當時完全沒有心肌梗塞患者常見的胸悶、胸痛症狀，一心只想打完止痛針就回家煮飯。兒子趕到醫院後，聽到母親堅稱沒有胸痛，也一度不相信病情有這麼嚴重，遲遲不願簽署心導管手術同意書。

沒想到就在醫病雙方僵持之際，阿婆突然喊出「很想吐」，接著竟發生嚴重心律不整，隨即失去呼吸心跳。醫療團隊立即展開CPR及電擊急救，經過緊急搶救後，終於恢復心跳、脈博。目睹母親突然倒下的兒子也受到驚嚇，隨即同意接受後續治療。

後續心導管檢查證實，阿婆心臟的左前降支血管已阻塞約90%，情況相當危急。所幸她發作時人就在急診室，醫療團隊及時發現異常並立即搶救，才成功挽回性命。

柯世祐也提醒，心肌梗塞不一定會出現典型胸悶、胸痛，尤其糖尿病患者及年長者，有時可能以牙齒、下巴、脖子不舒服、肩頸痠痛，甚至噁心、嘔吐等非典型症狀表現。若出現不明原因的不適，尤其疼痛範圍與平常不同，千萬不要只當成牙痛或肌肉痠痛，應盡快就醫檢查，以免錯失黃金搶救時間。