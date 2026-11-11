東北季風減弱今氣溫回升 周六鋒面南下全台轉雨 下周三再一波有感降溫

昨天由北到南呈現有感降溫。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨雖然已經不是冷平流的高峰，但是配合輻射冷卻作用，台灣本島平地最低溫出現在新竹關西13.4度，其次是台東鹿野14.0度、嘉義義竹14.2度，台南以北到宜蘭，以及花東縱谷內局部空曠地區普遍14至17度低溫發生。

今天仍是東北季風影響，他說，但是強度逐漸減弱，各地白天的溫度將有所回升，桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶白天高溫23至25度，新竹以南到高屏、台東高溫26至28度，普遍會比昨天回升2至4度不等。今晚到到明天清晨，仍要注意輻射冷卻作用可能造成低溫。

天氣方面則是維持典型東北季風的型態，吳聖宇表示，今天大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶有局部短暫陣雨，其他地方多雲到晴天氣。中北部沿海、恆春半島及外島地區仍可能有較強陣風出現機會。

他說，明天、周五風向轉偏東到東南風，東半部仍有局部短暫陣雨機會，西半部大致為晴到多雲，整體天氣較為穩定。溫度比較明顯上升，桃園以北到東半部宜花東白天高溫27至29度，新竹以南高溫29至31度或以上，夜晚清晨仍要留意輻射冷卻可能造成局部較低的溫度。

周六上午起因為鋒面接近，各地雲量增多，吳聖宇表示，下午到晚間鋒面快速通過，通過期間各地普遍會有降雨機會，局部短時較大雨勢發生。不過鋒面通過很快，降雨時間不會太長，到周日清晨前就會逐漸減小或停止，後續因東北季風增強，將恢復東北季風影響的天氣型態，迎風面大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮局部短暫陣雨，其他地方多雲或有陽光的天氣。

周六雖然雲量漸增，並且有轉雨的機會，他說，溫度僅稍降，大致仍較溫暖。周日東北季風增強，不過強度有限，各地夜晚清晨仍較涼。下周一、下周二東北季風又減弱，再度轉為高壓迴流影響的天氣型態。

吳聖宇表示，再下一波東北季風增強為下周三左右，目前預報顯示強度仍較強，應該會又是一次比較有感的降溫，降溫的幅度跟過去兩天看起來差不多，還要再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。東北