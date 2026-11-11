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今天大回暖甚至會熱 粉專：下周又迎強冷空氣 恐有感大降溫
過去兩天經歷入秋以來最有感的一次全台大轉涼，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，本周後期會稍微回暖。今天至周六，東北季風減弱，各地明顯回暖，尤其白天時段會稍微有點熱，大多數地方，多雲到晴，僅迎風面的東半部偶有陣雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周末有鋒面及弱東北風掃過，由於強度、結構都不好，目前看，無法有這兩天的有感降溫。但由於水氣增多，桃園以北、宜花，仍然會有短暫雨，其他地方天氣則仍然穩定。
下次大幅度變天，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，要等下周中期，另一波強東北風南下，目前看強度不輸過去兩天的等級。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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