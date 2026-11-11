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這波東北季風要掰了！北台灣+宜花今仍偏涼 明起大回溫
今天清晨持續受到東北季風影響，平地最低溫出現在新竹關西的13.4度，台東鹿野也只有14.0度。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，白天，桃園以北、宜蘭及花蓮地區的高溫仍然起不來，可能只有23至25度之間，整天體感仍較偏涼。新竹以南以及台東地區白天溫度逐漸回升，感受較為舒適有陽光。
他說，整體來看，明天白天起，全台氣溫將逐日回升。一直要到周末，受鋒面在北部海面快速掠過影響，環境較不穩定，水氣增多。加上一小股北方冷空氣隨後接近，氣溫略降，但不會像這次這麼冷了。初步預測中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖地區低溫在20至22度之間，而南部、台東及澎湖地區低溫則在23至25度。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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