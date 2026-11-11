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新竹關西13.4度 吳德榮：今起東北季風減弱 白天起氣溫逐日漸升

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周五東北季風逐日減弱，白天起氣溫逐日漸升，各地早晚涼。聯合報系資料照
今天至周五東北季風逐日減弱，白天起氣溫逐日漸升，各地早晚涼。聯合報系資料照

今晨東北部已有零星降雨，各縣市平地最低氣溫是新竹縣關西鎮13.4度，嘉義縣義竹鄉、台東縣東河鄉也只有14.2度，各地區平地最低氣溫約在14至16度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周五東北季風逐日減弱，今天迎風面雲量仍多，明天、周五迎風面雲量減少，東半部皆偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。今天白天起氣溫逐日漸升，各地早晚涼，北部15至23度、中部14至27度、南部16至29度、東部14至26度。

周六各地晴朗穩定，吳德榮說，氣溫明顯回升，白天熱，早晚涼。周六晚、周日另一波微弱東北風挾水氣掠過，氣溫略降，降雨範圍擴大。周日白天起至下周一天氣好轉，東半部偶有局部短暫雨。下周二東北風減弱，氣溫回升。

關於颱風消息，他說，中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，中颱查帕卡在日本東南方海面，向東北東加速遠離，即將變性為溫帶氣旋。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 吳德榮 氣溫

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