凌晨03時21分花蓮秀林規模3.4地震 最大震度2級

中央氣象署於11月11日凌晨03時21分27秒，在花蓮縣秀林鄉附近偵測到一起規模3.4地震。該地震震源深度約21.2公里，屬於極淺層地震，震央距離花蓮縣政府西南西方約20.3公里。地震引發最大震度為花蓮縣銅門地區2級，屬於輕微搖晃範圍。

最大震度2級地區:花蓮縣

此次地震最大震度為2級，該級別表示大多數人可感覺搖晃，懸掛物和電燈會有小幅搖動，靜止中的汽車也會輕微搖晃。對於此震度，民眾無需特殊避難措施，但仍建議保持警覺，隨時注意有無餘震出現。

部分距離震央較遠地區如南投縣感受到1級震度，為微震搖晃，靜止人體可察覺微弱晃動，日常生活影響甚微。

由於此次地震震度均未達3級以上，無明顯災害風險。地震發生時，建議民眾保持冷靜，室內應採取「趴下、掩護、穩住」的防震行動，避免靠近窗戶與櫥櫃等危險區域。地震後則應檢查家中水、電、瓦斯設施是否正常，並聆聽官方通報指示，做好防範餘震準備。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）