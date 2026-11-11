8月「喜馬拉雅海嘯」太痛 尼泊爾籲正視高山氣候危機

全球暖化加速冰河融解，尼泊爾、不丹及吉爾吉斯等高山國家深受衝擊，為此，這些國家在本屆氣候峰會（ＣＯＰ）期間，聯手推動將「山地與氣候變遷」納入正式談判議程，並持續與主席國磋商，希望讓長期被忽視的高山氣候危機獲得國際重視。

來自尼泊爾的氣候正義倡議者、「損失和損害青年聯盟」倡議組成員什雷雅表示，希望排放大國在峰會做出具體行動，不僅要努力減少碳排，更要為貧窮國家提供快速而充足的氣候援助資金，讓尼泊爾能在災難發生前加以預防，尤其是撥款延宕多年的「損失和損害基金」須付諸實行。

吉爾吉斯總統的「山地議題」特使克梅洛娃，昨在一場高階座談表示，該國今年發生逾三五○起洪災，深受暖化衝擊，這次爭取將山地議題納為本屆峰會的議程項目，關注面向包括山區升溫攝氏一點五度、設立山地生態系專門工作計畫、將山地列為氣候資金的優先項目。

「我們（和主席國）工作到凌晨兩點，有一些進展，但還沒達成共識，希望我們可以得到更多締約方支持，最終達成目標。」克梅洛娃強調。

尼泊爾外交部長卡納爾指出，隨著氣溫上升，山地生態系變得非常脆弱；已有研究指出，過去幾個月，在發生山體崩塌的地區，氣溫上升了攝氏一點五度。對全球來說，達到攝氏一點五度還是理論；但在尼泊爾，人們已經親身經歷了喜馬拉雅山升溫一點五度的情況。

橫跨中國、中亞與南亞八國的「興都庫什—喜馬拉雅地區」（ＨＫＨ），因遍布高山而有「第三極」之稱，近年因全球不斷升溫，導致高山冰河融解，河流一旦暴漲，對下游居民形成致命危險。

跨國研究組織「國際山地綜合開發中心」全球負責人昆山指出，氣候風險和衝擊跨越國界，解方也須如此。然而，因應氣候災變的援助嚴重不足，證據顯示，光是ＨＫＨ地區，近卅年的減緩與調適需求高達十二兆美元（三九五兆元台幣），但實際流入的資金不到一兆美元。