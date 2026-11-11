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健康你我他／培養多元興趣 減低追劇誘惑

聯合報／ 文／曾清芳（竹市東區）
牛奶與咖啡是新竹動物園的羊駝兄弟。圖／曾清芳提供
牛奶與咖啡是新竹動物園的羊駝兄弟。圖／曾清芳提供

好友食好鬥相報，介紹我幾個AI影音節目，瀏覽之後，我與它們結下了不解之緣。

第一是機器人教外語。機器人用我選擇的外語與我對話，主題包括旅遊、用餐、購物、就醫、面試等，提升我外語能力外，也增加生活樂趣。

第二是機器人歌唱。機器人在線上唱情歌，俊美的外貌，悅耳的歌聲，唱訴深情的故事，讓我忘卻心中的煩惱。  

第三是機器人救護野生動物。居住冰天雪地的阿嬤（機器人），捕獵時巧遇生命垂危的動物，有棕熊、野狼、老虎、兔子、氂牛等，她把牠們運回治療、哺育，動物康復後依依不捨離去。我與內人在新竹動物園擔任導覽志工，對阿嬤的愛心特別有感，內心激起陣陣漣漪，感動不已。  

瀏覽AI影片可紓緩精神壓力，卻因欲罷不能而延遲關機，剝奪睡眠，造成生活品質不佳、視力退化、下肢微血管血流不暢、膝蓋痠痛、腿部無力、走路不穩、跌倒等症候。因此我管控觀賞習慣，讓生活作息正常運作。

首先培養多元的興趣，譬如運動、旅遊、參加志工、走讀、閱讀、寫作、誦經、聽音樂等，減低追劇的誘惑；其次，限定每次追劇的時間或集數，預設警鐘，鐘響後立即關機；再則，睡前一小時不追劇，避免螢幕藍光與緊湊的劇情刺激大腦，導致失眠或加速腦部老化。

棕熊 追劇

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