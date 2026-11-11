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智齒拔不拔?醫師5個問題判斷
「醫師，我的智齒長歪了，是不是一定要拔？」這是口腔外科門診常見的問題。有人擔心智齒長歪會把前面的牙齒擠壞，也有人認為只要不痛，就可以一直放著不管。事實上，智齒要不要拔，並沒有這麼簡單。
臨床上，可以「清、治、症、病、值」5個問題進行評估。
1.清得乾淨嗎？
智齒位於口腔最深處，如果只長出一部分，容易形成清潔死角，堆積食物殘渣與牙菌斑，增加蛀牙及牙周發炎風險。若已經影響前方第二大臼齒的清潔與健康，就需要特別留意。
2.會影響其他治療嗎？
如果智齒阻礙第二大臼齒萌發、影響矯正或顎骨手術，甚至妨礙蛀牙治療與假牙製作，就可能需要預先處理。拔牙不一定是為了解決智齒本身的問題，也可能是為了讓其他治療順利進行。
3.有症狀嗎？
反覆腫痛、牙齦發炎，甚至出現膿腫，都是警訊。特別是反覆發作的智齒牙冠周圍炎，應認真考慮拔除。不過，第一次輕微發炎不代表一定要立刻手術，仍須評估後續復發風險。
4.有病變嗎？
有些智齒雖然完全不痛，卻可能已經出現蛀牙、牙周骨質流失、鄰牙牙根吸收，甚至形成囊腫。因此，不能只靠疼痛與否來決定，必要時應搭配臨床檢查及X光影像評估。
5.現在拔值得嗎？
拔智齒並非沒有風險，可能出現術後腫痛、感染，以及鄰近鼻竇或神經損傷。另一方面，隨著年齡增加，手術難度也可能提高。因此，必須同時考量現在拔除的風險，以及未來保留可能產生的問題，選擇對病人更有利的方式。
智齒不是長歪就一定要拔，也不是不痛就可以完全不管。每個人的智齒位置與口腔狀況都不同，有些需要及早處理，有些則可以定期追蹤。
重要的不是急著把智齒拔掉，而是了解它目前的狀況，別等到出了問題才想起來處理。如果還在猶豫，不妨先找牙醫師檢查，透過臨床評估及必要的X光檢查，找出最適合自己的選擇。
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