慢病好日子／白吐司＋黑咖啡 讓血糖失控！控糖常見關鍵迷思

許多糖尿病患者在確診初期常陷入飲食迷思。糖尿病衛教營養師林俐岑說，曾遇到一位長期早餐只吃白吐司配黑咖啡的阿伯，因為白吐司吃起來不甜，以為不會影響血糖，沒想到血糖始終控制不佳，糖化血色素長期高達7點多。建議阿伯將白吐司換成蒸地瓜、蒸南瓜等原型食物，阿伯還困惑地反問：「這些吃起來都很甜，我真的可以吃嗎？」

甜不甜不等於升糖速度

林俐岑指出，不少糖尿病患者確診後，第一時間只戒了含糖飲料，卻忽略了精緻澱粉即便口感不甜，依然可以迅速讓血糖上升。

另一個常見迷思是將「碳水化合物歸零」，部分糖友因為害怕血糖升高而不敢吃澱粉，但這種極端飲食法不僅難以持久，也容易在壓抑後引發暴飲暴食。完全缺乏碳水化合物更容易導致營養不均衡，進而出現掉頭髮、情緒起伏過大與沮喪等問題。

林俐岑強調，控糖不需將澱粉歸零，而是要把精緻澱粉替換為「原型好澱粉」，並落實「211餐盤」原則，也就是每餐蔬菜須占一半以上，優質蛋白質與好澱粉各占四分之一。進食時遵循「水／清湯 → 蔬菜 → 蛋白質 → 澱粉」順序，利用液體與蔬菜纖維在胃部吸水膨脹占據體積，便可帶來飽足感，有效平穩餐後血糖值。

常忽略四大關鍵營養素

除了主食選擇，外食與過度加工的飲食習慣，很容易讓糖友流失許多重要營養素。林俐岑指出，糖友最常忽略四大關鍵營養素：微量元素鉻與鋅、水溶性膳食纖維、優質油脂Omega-3及優質蛋白質。

當日常飲食無法備足均衡營養時，適時選用專為糖友設計的營養補充品便顯得相當重要。林俐岑表示，專用營養品非常適合食欲不佳與消化變慢的中老年人、忙碌上班族與外食族，以及運動後體力修復時期等族群使用。

營養補充品5挑選原則

目前市面上的糖尿病營養品十分多樣化，林俐岑特別整理出5大挑選原則：認明「特定疾病配方食品」標示、明確標示低升糖指數、添加關鍵微量元素「鉻」、含有高生物價優質蛋白質、麩醯胺酸胜肽等營養成分。

此外，餐後休息10分鐘後散步，或是在辦公室坐著進行「踮腳尖」訓練小腿腓腸肌，也能促進血糖進入肌肉細胞、受到利用，同時也讓餐後血糖更平穩。

控糖是一場長期抗戰，林俐岑呼籲，糖友日常應隨時關注自身的血糖變化，透過定時定量的均衡飲食與餐後適度運動，建立穩固的控糖基礎。挑選糖尿病營養補充品時，切莫盲目跟風，務必做足研究與功課，認明國家核准的特定疾病配方與專業營養成分，才能在忙碌或食欲不佳時安心補給，兼顧營養均衡與血糖穩定。