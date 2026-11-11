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相約來春…國泰金控健康走 帶毛孩一起來

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
「二○二七國泰金控健康走」將於明年三月廿日在台北美堤河濱公園登場，即日起開放報名。圖／國泰金控提供
「二○二七國泰金控健康走」將於明年三月廿日在台北美堤河濱公園登場，即日起開放報名。圖／國泰金控提供

「二○二七國泰金控健康走」明年三月廿日將在台北美堤河濱公園登場，並由北市體育局協辦，即日起開放報名。國泰金控秉持「BETTER TOGETHER共創更好」品牌精神，年年與民眾相約同行，本次打造全齡友善、毛孩共好健走體驗，邀請大家賞風景、逛市集、聽音樂，安排一場走出健康、收穫歡樂的春日健走行。

這次除了三Ｋ健康組、五Ｋ歡樂組外，挑戰組升級延長到十Ｋ，賽道上新增農夫走路、啞鈴肩推等趣味肌力體驗。前三千名完成報名繳費者，可獲得限量「國泰金控健康走紀念積木人偶」。

報名者如攜毛孩，前兩百名可獲得可愛寵物領巾。

活動首度串聯國泰人壽「FitBack健康吧」，推出行前健康任務。相關子公司也會在現場設置攤位，與民眾進一步互動與交流。

除了健走之外，本次還與「有趣市集」合作，增加更多特色攤商，舞台演出邀請療癒系女聲陳華、Mr.Magic小鐘、亞洲有氧天王潘若迪及ＹＯＹＯ家族香蕉哥哥和蔓越莓姐姐等人；健走路隊長則由小豬黃沐妍帶領十Ｋ組、薩摩耶Bogi波奇陪伴五Ｋ組、潘若迪帶領三Ｋ組。

凡完成報名繳費，即可參加抽獎，有機會獲得iPhone 18 Pro、AirPods 5、Garmin vívosmart 5健康心率手環、五百點小樹點等好禮。更開放慈善公益名額，邀請弱勢團體同行，並從每筆報名費中提撥一百元做公益；前兩屆累計捐贈逾一百五十五萬元，支持逆風劇團、微光盒子等關懷兒童與青少年的非營利組織。

國泰金控 國泰 健康

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