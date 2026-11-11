護病比新制衝擊 待床人數恐更多

立院今年五月八日三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比納入規範，醫學中心將於二○二七年五月廿日實施新制，台灣急診醫學會表示，目前幾乎每家醫學中心皆因護理人力不足關床，一旦護病比規定上路，勢必再增關床數，屆時各大醫院急診待床人數恐更多。

「護病比新制將嚴重衝擊急診」。部立桃園醫院急診部主任鍾亢坦言，護病比立意良善，可減輕護理工作壓力，但前提為病房端要有充足人力，否則急診將成為眾多壓力的宣洩口，因為現階段急診尚無護病比保障，不可能拒收病人，只能來者不拒。今年上半年已有不少專科醫師離開急診，未來急診環境如更加惡化，勢必加速醫師或護理師出走速度。

為減輕護理人員負擔，提升醫療品質，立法院三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比納入規範，醫學中心需在明年五月廿日實施。衛福部長石崇良年初表示，去年上半年各大醫院護病比達標率不到五成，下半年雖提升至七成，仍有不少醫院因人力不足而關床。

台灣急診醫學會秘書長李智晃表示，絕大部分醫院護理人力不足，明年起實施三班護病比實施，關床數勢必暴增，排不到病床的急診病人變多，急診工作量確實可能日益沉重。再者，不同於一般病房，急診病人何時湧入、數量多寡及病情嚴重程度均難以預測，隨時可能因為重大車禍或火災事件而出現大量傷者，如果連急診都需實施三班護病比，情況勢必更糟。

「三班護病比是全台急診人都在擔心的事」。花蓮慈濟醫院急診專科護理師劉銘文說，急診每個時段的來診人數不同，還須納入留觀室病人數，並不容易計算，若病人突然增加，很難即時調度人力。

衛福部醫事司長劉越萍說，「理想很美好，但實際上有些複雜」。難以估計急診患者人數，如果也實施護病比，確實可能因無法達到標準而受罰。目前照護司正在規畫討論，確定版本後，醫事司法規會將再做調整。