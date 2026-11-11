聽新聞
0:00 / 0:00

護病比新制衝擊 待床人數恐更多

聯合報／ 記者沈沛育翁唯真／台北報導

立院今年五月八日三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比納入規範，醫學中心將於二○二七年五月廿日實施新制，台灣急診醫學會表示，目前幾乎每家醫學中心皆因護理人力不足關床，一旦護病比規定上路，勢必再增關床數，屆時各大醫院急診待床人數恐更多。

「護病比新制將嚴重衝擊急診」。部立桃園醫院急診部主任鍾亢坦言，護病比立意良善，可減輕護理工作壓力，但前提為病房端要有充足人力，否則急診將成為眾多壓力的宣洩口，因為現階段急診尚無護病比保障，不可能拒收病人，只能來者不拒。今年上半年已有不少專科醫師離開急診，未來急診環境如更加惡化，勢必加速醫師或護理師出走速度。

為減輕護理人員負擔，提升醫療品質，立法院三讀通過「醫療法」修正案，三班護病比納入規範，醫學中心需在明年五月廿日實施。衛福部長石崇良年初表示，去年上半年各大醫院護病比達標率不到五成，下半年雖提升至七成，仍有不少醫院因人力不足而關床。

台灣急診醫學會秘書長李智晃表示，絕大部分醫院護理人力不足，明年起實施三班護病比實施，關床數勢必暴增，排不到病床的急診病人變多，急診工作量確實可能日益沉重。再者，不同於一般病房，急診病人何時湧入、數量多寡及病情嚴重程度均難以預測，隨時可能因為重大車禍或火災事件而出現大量傷者，如果連急診都需實施三班護病比，情況勢必更糟。

「三班護病比是全台急診人都在擔心的事」。花蓮慈濟醫院急診專科護理師劉銘文說，急診每個時段的來診人數不同，還須納入留觀室病人數，並不容易計算，若病人突然增加，很難即時調度人力。

衛福部醫事司長劉越萍說，「理想很美好，但實際上有些複雜」。難以估計急診患者人數，如果也實施護病比，確實可能因無法達到標準而受罰。目前照護司正在規畫討論，確定版本後，醫事司法規會將再做調整。

護病比 三班護病比 急診

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

急診護理／護病比明年5月上路…醫界憂人力不足恐關床 急診成壓力出口

急診單日來診破300人日數將破百日 台大醫院半年內將增設20床留觀床

急診護理／亞東急診副護理長黃麗婷堅守急診29年 「護理不只看見病痛」

烏來6人遭蜂螫傷 傷者還原現場：才剛下車蜂群就撲來

相關新聞

8月「喜馬拉雅海嘯」太痛 尼泊爾籲正視高山氣候危機

全球暖化加速冰河融解，尼泊爾、不丹及吉爾吉斯等高山國家深受衝擊，為此，這些國家在本屆氣候峰會（ＣＯＰ）期間，聯手推動將「山地與氣候變遷」納入正式談判議程，並持續與主席國磋商，希望讓長期被忽視的高山氣候危機獲得國際重視。

融冰危機 台灣海平面上升 恐高於全球平均

全球暖化加劇，冰河融解不僅衝擊喜馬拉雅山區居民，也牽動遠在千里之外的台灣。氣候學者警告，格陵蘭冰原持續流失，將改變地球重力場，使海水重新分布，台灣等遠離格陵蘭與南極洲的地區，海平面上升幅度反而可能高於全球平均值。從高山洪災到沿海淹水，冰河融解帶來的氣候危機，早經已跨越國界。

慢病好日子／白吐司＋黑咖啡 讓血糖失控！控糖常見關鍵迷思

許多糖尿病患者在確診初期常陷入飲食迷思。糖尿病衛教營養師林俐岑說，曾遇到一位長期早餐只吃白吐司配黑咖啡的阿伯，因為白吐司吃起來不甜，以為不會影響血糖，沒想到血糖始終控制不佳，糖化血色素長期高達7點多。建議阿伯將白吐司換成蒸地瓜、蒸南瓜等原型食物，阿伯還困惑地反問：「這些吃起來都很甜，我真的可以吃嗎？」

戒澱粉反傷身 不可不知5大NG升糖組合

許多人為了快速減重，不吃白飯、麵條，甚至完全戒除澱粉。營養師提醒，長期過度限制碳水化合物，身體缺乏穩定能量來源，反而會造成營養失衡、肌肉流失。控糖關鍵不單只是拒絕澱粉或盲目挨餓，而是選對食物、控制份量。日常飲食有些「隱形糖」，看似沒吃甜點，三餐也吃很少，血糖還是狂飆，都是因為錯誤搭配組合。

智齒拔不拔?醫師5個問題判斷

「醫師，我的智齒長歪了，是不是一定要拔？」這是口腔外科門診常見的問題。有人擔心智齒長歪會把前面的牙齒擠壞，也有人認為只要不痛，就可以一直放著不管。事實上，智齒要不要拔，並沒有這麼簡單。

健康你我他／培養多元興趣 減低追劇誘惑

好友食好鬥相報，介紹我幾個AI影音節目，瀏覽之後，我與它們結下了不解之緣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。