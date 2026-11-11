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壅塞難解 台大醫院急診天天湧逾300人

聯合報／ 記者林琮恩李樹人／台北報導

急診壅塞難解，台大醫院急診昨天上午共有六十五名患者等待住院，一度向一一九通報滿床，院方統計，最近急診幾乎天天湧進三百多人，突破關鍵門檻，去年一整年急診單日來診數逾三百的天數為八十八天，今年預估可能翻倍，兩天就有一天急診需求破表，導致待床人數居高不下。

日前一名患者在台大急診待床十一天，不幸病逝，引發熱議，台大醫院副院長陳晉興表示，確實不應發生這種事情，院方深刻檢討，著手規畫改善措施，首先配合疾管署「急診暫留計畫」，原本急診留觀床一二○張，在挪走行政單位辦公空間後，再增廿張，共一四○張床，希望待床患者不會再溢到大廳及走道。

另在病房大樓六樓六Ｂ病房區設立「急診後送病床」，在整合內外科後，專門收治其他次專科不太願意收治的慢性疾病患者，原本規畫卅三張床，但受限於護理人力，第一階段僅能啟用十一張床，預計在明年春節急診壅塞高峰湧現前，擴增至廿二床。

為了避免再度發生憾事，「急診後送病床」特別規畫了兩張「特殊床」，專供病情危及、無法救治的急診患者使用，能夠在安靜的病房裡，有尊嚴地嚥下最後一口氣。

為協調病人住院，台大院內成立「急診待床協調」通訊軟體群組，每天清晨，急診主管回報來診病人數量，再由院長室高層協調各科別病房收治病人。陳晉興說，院方強力監督收床情況，針對急診待床超過三天患者，努力協調床位；此外，要求每天自急診收治至病房病人需超過六十人，部分科別收床不夠努力，主管就需至院長室「喝咖啡、聊一聊」。

不少門診重症患者遲遲等不到院方住院通知，在主治醫師提點下，轉至急診掛號，平均兩三天就可能等到病床。陳晉興無奈地說，這類「住院快速通關」、「綠色住院通道」案例確實愈來愈多，但病患真有住院需求，而院方量能有限，只是無法可管，呼籲政府正視急診壅塞困境，投資經費，增加誘因，逐漸補足醫護人力。

對於護理人力不足問題，台大醫院院長余忠仁表示，希望政府盡快修法，將公職護理師屆退年齡從目前六十歲延至六十四歲，緩解人力荒。台大醫院透過部分工時方式回聘退休護理師，每年聘用四十至五十人經驗豐富的專業護理人員。

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