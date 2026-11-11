胃癌治療 醫師籲強化分級醫療、整合跨科照護

近年來，台灣胃癌的治療成效與存活率進步有限。台灣胃癌醫學會理事長沈延盛指出，若要突破現況，可借鏡日本癌症醫療分級制度，依據醫院診治能力分級管理。Ａ級醫院須配置充足的專科醫師，並定期召開多專科團隊（ＭＤＴ）會議，透過跨科別整合照護，提升患者治療成效與存活率。尤其台灣正面臨人口老化，高齡胃癌患者多伴隨慢性病，病情與治療需求較為複雜，更須仰賴跨科別協力照護。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元觀察到，台灣現行分級醫療與轉診制度仍有優化空間，目前醫學中心與地區醫院的手術成效差異大，建議比照日本胃癌醫學會推動「胃癌手術標準化流程」，並將高風險手術（如Ｄ２淋巴廓清或重建的進展期胃癌）集中於具經驗與量能的醫學中心執行，才能大幅降低術後併發症、確保手術品質，並進一步改善患者存活率與長期預後。

事實上，隨著圍手術期免疫治療等新療法逐漸導入胃癌臨床治療，若外科與內科醫師因專業背景不同而提出不一致的治療建議，可能使患者與家屬感到困惑，甚至影響治療決策。中華民國癌症醫學會理事長陳仁熙建議，應透過制度化的多專科團隊會議整合意見，讓內外科、影像醫學科、個案管理等跨科別成員達成共識。當醫療團隊能以一致的治療策略向患者及家屬說明病情與療程時，不僅有助於提升治療信心，也能讓患者在治療過程中更安心。

台灣胃癌醫學會秘書長顏志傑表示，外科與腫瘤內科透過定期的多專科團隊會議，可於患者確診胃癌後即共同評估病情並擬定最適治療策略。尤其是局部晚期或高復發風險的患者，團隊可透過「診斷性腹腔鏡」精準確認分期，若無腹膜轉移，即可採用圍手術期免疫治療合併化療。只要事前充分向患者與家屬溝通治療規畫，不僅能避免延誤黃金治療時機，也有助提升患者的治療順從性與滿意度。

台灣胃癌醫學會理事長沈延盛。記者蘇健忠／攝影

中華民國癌症醫學會理事長陳仁熙。記者蘇健忠／攝影