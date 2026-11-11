接軌國際 胃癌創新療法 把握黃金治療期

近期衛福部次長莊人祥罹胃癌的消息，引發社會對胃癌治療關注。胃癌長年居國人十大癌症死因第八位，五年存活率最低僅三成，明顯低於日韓逾六成水準，晚期胃癌五年存活率不到一成，後續治療照護也面臨更大挑戰。專家指出，「圍手術期免疫治療合併化療」已成國際可切除胃癌的重要治療趨勢，若台灣健保加速與國際接軌，有助提升整體治療成效、存活率。

在台灣胃癌醫學會、聯合報健康事業部共同舉辦的「開創胃癌治療新局：圍手術期免疫治療迎向治癒」圓桌論壇中，中華民國癌症醫學會理事長陳仁熙、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元指出，台灣胃癌手術品質良好，但即使完成根除性手術與完整淋巴廓清，仍有逾六成患者復發。主因在於，仍有肉眼看不見的殘餘癌細胞，無法單靠手術清除，需結合圍手術期治療策略，進一步降低復發風險。

臺大醫院一般外科病房主任李柏居以一名八十二歲男性胃癌患者為例指出，高齡患者若直接手術風險極高，且術後仍可能復發。團隊先透過術前免疫治療合併化療縮小腫瘤，再進行手術，術後持續免疫治療合併化療，清除殘餘癌細胞，患者預後良好。此「圍手術期免疫治療合併化療」策略，也是目前國際治療指引建議可切除胃癌首選治療方案。

臨床試驗結果顯示，「圍手術期免疫治療合併化療」可降低三成復發風險、兩成死亡風險，並有兩成患者在手術切除檢體中已無殘存癌細胞，達到「病理完全緩解」（pCR）。台北榮民總醫院胃腫瘤醫學中心教授方文良表示，部分患者術前治療反應良好，甚至有機會由全胃切除改為胃功能保留手術，不僅提升治療成效，也改善生活品質。

目前美國ＮＣＣＮ、歐洲ＥＳＭＯ與日本ＪＧＣＡ三大國際治療指引皆已將「圍手術期免疫治療合併化療」列為可切除胃癌的優先建議治療方案，其臨床價值亦獲多國肯定。台灣胃癌醫學會秘書長顏志傑指出，現在法國、德國與日本已依適應症納入給付；英國、澳洲、加拿大等國的醫療科技評估機構也建議納入給付；韓國也正積極進行相關給付評估，而台灣患者目前仍需自費負擔。

健保支持 創造三贏

台灣胃癌醫學會理事長沈延盛表示，第二至第四Ａ期可切除胃癌是有機會治癒的關鍵階段，健保應把握黃金治療時機。雖然新治療納入給付短期內將增加藥費支出，但長遠來看，可望降低復發、減少晚期治療、住院及長照需求，進一步減輕整體醫療與社會成本。尤其對六十五歲以下、正值家庭與職場主要支柱的中壯年患者而言，及早介入有效治療，盡早重返工作與正常生活，將可為病人、家庭與社會創造三贏。

王照元也鼓勵年輕外科醫師：「若先透過圍手術期免疫治療合併化療縮小腫瘤甚至達到降期，不僅能提高手術完全切除率，也有助提升病理完全緩解率與整體治療完成率，進一步增加患者長期存活機會。」

與會專家籲，政府應正視可切除胃癌患者的治療需求，加速評估創新療法納入健保給付，讓更多患者受惠，不僅有助提升存活率，也有望縮短台灣與日韓等胃癌照護先進國家差距。

高醫附設中和紀念醫院長王照元於線上參與「開創胃癌治療新局：圍手術期免疫治療迎向治癒」圓桌論壇。聯合報系資料照

台灣胃癌醫學會秘書長顏志傑。記者蘇健忠／攝影

台北榮民總醫院胃腫瘤醫學中心教授方文良。記者蘇健忠／攝影

台灣胃癌醫學會理事長沈延盛。記者蘇健忠／攝影

中華民國癌症醫學會理事長陳仁熙。記者蘇健忠／攝影