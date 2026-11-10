急診護理／亞東急診副護理長黃麗婷堅守急診29年 「護理不只看見病痛」

新冠疫情最嚴峻時，一名高中男生因接觸確診同學，被送往亞東醫院隔離。亞東醫院急診副護理長黃麗婷帶他進入負壓隔離室時，看見男孩無奈嘆氣，抽血時甚至眼眶泛淚，她安慰著「不要緊張，我們會一直陪在你身邊。」男孩出院時安心笑著。

投入急診護理29年的黃麗婷迄今仍仍難忘這一幕，她說，急診步調很快，但好的護理不只有純熟技術，也要看見病人的心理需求。

48歲黃麗婷進入亞東醫院已24年，鄭捷事件、八仙塵爆、土城化學工廠火災等重大事件發生時，正好當班。她記得鄭捷事件時接獲119通報後，不到3分鐘多名嚴重燒燙傷患者抵達醫院急診，她當時為急診護理組長，協助團隊在3分鐘內做好準備，不只要照顧病人，也掌握現場狀況，在混亂中維持運作。

急診工作忙碌，黃麗婷常忘記止血帶綁在哪個患者身上、掉在哪個角落，為此，設計藍牙止血帶，將手機與止血帶連結，兩者超過一定距離就會發出警報，讓護理師記得回頭找止血帶，作品獲得新北市護理師護士公會佳作肯定，正申請專利中。

黃麗婷表示，亞東醫院急診目前人力相對穩定，除了教育訓練、導師制度及新人關懷，單位也定期舉辦聚餐與活動，營造友善職場；當急診待床人數超過60人時，當班同仁能獲得獎金。

面對民眾常誤解急診檢傷制度，黃麗婷提醒，急診並非先到先看，而是依病情嚴重程度安排優先順序，走廊等待的患者也可能因病情突然惡化而需要優先處置。她呼籲，輕症患者可先到診所就醫，將急診資源留給真正危急的病人。

獲選十大急診優秀護理師，黃麗婷坦言既感動又不敢置信，自己從未想過得獎，只希望認真做好每一天的工作。她說「這個獲獎對我來說，是一個溫暖的回應。」這份榮耀也不只屬於自己，而是醫師、護理師、醫檢師、放射師及傳送人員共同合作的成果。