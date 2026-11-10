快訊

沒人囤貨了…輝達顯卡崩跌22% 深圳華強北RTX5080被拋售

聽新聞
0:00 / 0:00

急診護理／亞東急診副護理長黃麗婷堅守急診29年 「護理不只看見病痛」

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
亞東醫院急診副護理長黃麗婷。圖／黃麗婷提供
亞東醫院急診副護理長黃麗婷。圖／黃麗婷提供

新冠疫情最嚴峻時，一名高中男生因接觸確診同學，被送往亞東醫院隔離。亞東醫院急診副護理長黃麗婷帶他進入負壓隔離室時，看見男孩無奈嘆氣，抽血時甚至眼眶泛淚，她安慰著「不要緊張，我們會一直陪在你身邊。」男孩出院時安心笑著。

投入急診護理29年的黃麗婷迄今仍仍難忘這一幕，她說，急診步調很快，但好的護理不只有純熟技術，也要看見病人的心理需求。

48歲黃麗婷進入亞東醫院已24年，鄭捷事件、八仙塵爆、土城化學工廠火災等重大事件發生時，正好當班。她記得鄭捷事件時接獲119通報後，不到3分鐘多名嚴重燒燙傷患者抵達醫院急診，她當時為急診護理組長，協助團隊在3分鐘內做好準備，不只要照顧病人，也掌握現場狀況，在混亂中維持運作。

急診工作忙碌，黃麗婷常忘記止血帶綁在哪個患者身上、掉在哪個角落，為此，設計藍牙止血帶，將手機與止血帶連結，兩者超過一定距離就會發出警報，讓護理師記得回頭找止血帶，作品獲得新北市護理師護士公會佳作肯定，正申請專利中。

黃麗婷表示，亞東醫院急診目前人力相對穩定，除了教育訓練、導師制度及新人關懷，單位也定期舉辦聚餐與活動，營造友善職場；當急診待床人數超過60人時，當班同仁能獲得獎金。

面對民眾常誤解急診檢傷制度，黃麗婷提醒，急診並非先到先看，而是依病情嚴重程度安排優先順序，走廊等待的患者也可能因病情突然惡化而需要優先處置。她呼籲，輕症患者可先到診所就醫，將急診資源留給真正危急的病人。

獲選十大急診優秀護理師，黃麗婷坦言既感動又不敢置信，自己從未想過得獎，只希望認真做好每一天的工作。她說「這個獲獎對我來說，是一個溫暖的回應。」這份榮耀也不只屬於自己，而是醫師、護理師、醫檢師、放射師及傳送人員共同合作的成果。

亞東醫院急診副護理長黃麗婷。圖／黃麗婷提供
亞東醫院急診副護理長黃麗婷。圖／黃麗婷提供

急診 亞東醫院 護理師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

急診護理／護病比明年5月上路…醫界憂人力不足恐關床 急診成壓力出口

急診單日來診破300人日數將破百日 台大醫院半年內將增設20床留觀床

陸男子車禍後笑著對鏡頭比「耶」 醫生立刻警覺不對

烏來6人遭蜂螫傷 傷者還原現場：才剛下車蜂群就撲來

相關新聞

67歲男「1天吃1顆蛋改成3顆蛋」 5個月後壞膽固醇狂降

不少民眾擔心膽固醇過高，平時吃雞蛋總是小心翼翼，甚至刻意避開蛋黃。不過，家醫科醫師李思賢分享一個診間案例，一名67歲男子原本被醫師叮嚀一天最多只能吃1顆蛋，而且最好不要吃蛋黃，但在聽從李思賢建議，改為每天至少吃3顆蛋，5個月後回診抽血，壞膽固醇不但沒有升高，反而從140 mg/dL大幅降至60 mg/dL，降幅高達57%，讓人相當意外。

跟進航空業員工名牌去識別化？ 中華郵政回應了

為保護第一線空服員與地勤人員的隱私及人身安全，4家國籍航空今年陸續宣布取消工作名牌全名揭露，改採去識別化方式呈現，此舉連帶影響其他運輸業，台灣高鐵也宣布將跟進；中華郵政部分，則還在研議中。

搭機注意！12月1日起「全程禁用加熱菸」違者最高10年有期徒刑

機上不得使用紙菸及電子煙規定已行之多年，對於新興菸品加熱菸卻無明確規範，交通部民航局今表示，考量使用電子、加熱菸等會對飛航安全造成危害，自今年12月1日起，新增加熱菸於航空器上全程禁止使用的規定，違者最高處10年以下有期徒刑。

全台有感降溫！入秋最強冷空氣報到...宜蘭低溫12度 明起回暖

入秋最強冷空氣報到，全台有感降溫，本島最低溫出現在宜蘭南澳，清晨僅12.6度。好在明天起將逐步回溫，但北部地區回溫狀況並不明顯。而下周二又有一波東北季風增強南下報到。

台灣人口連34個月負成長 今年前10月新生兒比去年同期少1.3萬人

內政部今公布最新戶口統計，截至10月底，全台人口為2320萬4000人，較上月減少9251人，人口已連續34個月負成長；10月出生8035人，雖較上月增加331人，但較去年同月減少1423人、年減15.05%。今年前10月新生兒共7萬7481人，較去年同期9萬839人減少1萬3358人。

急診護理／亞東急診副護理長黃麗婷堅守急診29年 「護理不只看見病痛」

新冠疫情最嚴峻時，一名高中男生因接觸確診同學，被送往亞東醫院隔離。亞東醫院急診副護理長黃麗婷帶他進入負壓隔離室時，看見男孩無奈嘆氣，抽血時甚至眼眶泛淚，她安慰著「不要緊張，我們會一直陪在你身邊。」男孩出院時安心笑著。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。