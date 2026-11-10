急診護理／護病比明年5月上路…醫界憂人力不足恐關床 急診成壓力出口

台灣急診醫學會近期公布2026年十大優秀急診護理師，盼讓更多人看見急診護理師的專業與付出。不過，在護理人力吃緊、三班護病比即將分階段上路之際，急診醫護更關注的是，若病房因人力不足而縮減開放床數，患者恐滯留急診，急診負擔更加沉重。醫界呼籲，除了落實護病比，也應訂定急診專屬人力標準，從薪資待遇及醫療給付著手改善工作環境。

為減輕護理人員負擔、提升醫療品質，立法院今年5月8日三讀通過「醫療法」修正案，將三班護病比納入規範，預計醫學中心在2027年5月20日上路；區域醫院自2028年1月1日起實施；地區醫院及山地、離島與花東地區不分層級醫院則自2028年5月1日起實施。不過，衛福部長石崇良曾坦言，去年上半年護病比達標率不到5成，下半年雖提升至7成，仍有不少醫院可能因人力不足而減少開放病床。

台灣急診醫學會秘書長李智晃說，急診與一般病房不同，病房床數相對固定，但急診病人何時湧入、數量多寡及病情嚴重程度都難以預測，隨時可能出現短時間大量病人。若醫院本身護理人力就不足，護病比實施後勢必要關床，排不到病床的病人變多，急診工作量確實有可能增加。

部立桃園醫院急診部主任鍾亢坦言，急診界都很擔心護病比衝擊急診。護病比邏輯上是要減輕護理工作壓力，但前提是病房端要有充足人力，否則「急診一定就成為壓力的宣洩口。」急診沒有護病比保障，不可能拒收病人。今年上半年離開急診的專科醫師已經很多，若未來急診環境更加惡化，醫師或護理師離職率可能又增加。

馬偕急診醫學部災難醫學科主任張國頌表示，護病比入法是正確的，但更重要的是整體醫療人力問題，「不能為了左手省力，導致右手更出力」，急診壅塞還涉及醫療給付不足、醫療工作環境不友善，以及出院後照護銜接不佳，部分病人出院後短時間內又回到急診等因素，都是需要一併檢討的系統性問題。

花蓮慈濟醫院急診專科護理師劉銘文坦言，護病比「是全台的急診人都在擔心的事」，花蓮慈濟護理部約在5、6年前就曾討論急診護病比，但急診每個時段的來診人數不同，還須納入留觀室病人數，計算並不容易，若病人突然增加，也很難即時調度人力。不過，花蓮慈濟目前若遇到護理師請假或臨時人力不足，會從其他較不忙碌的單位調派人力支援，運作狀況不錯，未來可作為配套措施。

亞東醫院急診室副護理長黃麗婷也認為，急診需要專屬人力標準，不能直接套用病房計算方式。她建議，可依檢傷級數及留觀床數訂定人力標準；至於滯留急診、等待住院的病人，則可另外比照病房床數配置護理人力，「否則即使病房達標了，也只是把壓力轉到急診而已。」

要真正改善人力問題，薪資待遇及醫療給付是留才關鍵。劉銘文指出，若沒有相應薪資及人力配套，護理人員仍可能持續流失；黃麗婷也表示，「立法是必要的第一步，但不是終點，重點是看醫院能不能把真的人留住。」

鍾亢無奈說，目前民眾就醫自由度高、就醫負擔相對低，但醫療體系長期運作需要足夠預算支撐，政府應持續增加醫療投入，讓第一線工作人員獲得相應回饋。李智晃呼籲，政府應逐步調高急重症護理給付，也持續向民眾宣導醫療分級，小病先去診所，重症再來掛急診，避免濫用急診資源。

衛福部醫事司長劉越萍表示，理想很美好，但實際上有些複雜，急診的人力很難估算，如果突然出現一場意外及診人爆多，或是連假預估湧入人數預估較少，護病比達不到等情況，要叫休假的人回來上班或是怎麼做。目前照護司有在討論，會等照護司討論完成確定後，醫事司這邊法規會再做調整。